Большой сбор для защитников Украины уже на финишной прямой

Еще немного усилий и помощи неравнодушных и спецподразделение получит необходимую амуницию и технику!

Спецподразделение "Хорт" с 2014 года защищает независимость Украины. Киев – Буча – Гостомель – Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Запорожье – Херсон – Бахмут: это боевой путь спецподразделения за неполный год после начала полномасштабного вторжения врага.

В тяжелых боях под Бахмутом "Хорт" понес потери. Бойцам спецподразделения необходима ваша помощь, чтобы восстановиться и продолжить ликвидацию оккупантов. Продолжается сбор, цель которого – собрать на нужды бойцам 1500000 ₴. Эта сумма позволит заменить утраченную технику: автомобили, дроны и комплект тепловизоров.

В настоящее время собрано уже 1 350 000 ₴. Еще немного – и у наших защитников будет все необходимое для мести рашистам! Присоединяйтесь к победе, ведь каждая гривна имеет значение:

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