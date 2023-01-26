Должен был помогать создавать карты, а работает на войне: что может российский БПЛА "Суперкам" (фото, видео)

Подобный беспилотник способен передавать информацию на расстоянии 70-100 км.

Воздушные силы Украины продолжают максимально результативно уничтожать враждебные цели. Среди попавшего в прицел украинских воинов за минувшие сутки оказался и российский БПЛА "Суперкам". Он известен своими огромными размерами (размах крыльев достигает 3,5 м) и первоначально исключительно гражданским применением, что уже изменилось из-за полномасштабного вторжения рф.

По данным ресурса "Милитарный", первоначально такая техника производилась для аэрофотосъемки местности, что должно было помогать исследователям в создании карт. Кроме этого дрон способен вести общий мониторинг воздушного пространства. Однако если до войны россияне его могли использовать в спасательных операциях, то сейчас "Суперкамы" работают на фронте.

Общие характеристики "Суперкам"

Это очень массивная техника, которая достигает до 1,5 м в длину и 3,5 м в ширину. Взлететь самостоятельно подобная махина не способна, поэтому в воздух ей помогают подняться специальные устройства, которые фактически катапультируют "Суперкам". В общем, в небе дрон способен продержаться 4-4,5 часов. За это время, будучи в 70-100 км от точки запуска, беспилотник все еще может передавать актуальную информацию, помогая своим наводчикам оценивать обстановку.

Производством "Суперкамов" занимается российская компания "Беспилотные системы". Они предлагают опциональные "подвески" на свои БПЛА, в том числе камеры с разным расширением, наличие гиростабилизированного тепловизора, разнообразные видеокамеры, в частности PAL или HD, что позволяет в десятки раз увеличивать картинку. Также беспилотник может быть оборудован лазерным целеуказателем, мультиспектральной камерой и модулем автоматического сопровождения и удержания цели. В общей сложности одна единица может иметь до трех полезных систем.

Схема "Суперкома"

К слову, "Суперкам" иногда бывает трудно определить с помощью специальных устройств, ведь он оборудован командно-телеметрической радиолинией, которая имеет функцию псевдослучайной перестройки частоты — это помогает защититься от помех.

Во время полета такой дрон способен развивать скорость до 120 км/час. Максимальное расстояние, которое он способен покрыть одномоментно, превышает 240 км. В небе он способен правильно работать на высоте от 150 метров до 5 км. Для запуска такой техники необходимо минимум 15 минут, его сразу же настраивают в полностью автоматический или полуавтоматический режим.

Кстати, "Суперкам" уже неоднократно становился целью украинских военных. В частности, в ноябре в Сумской области демонстрировали его обломки.

Обломки "Суперкама" на поле

Бескрылый "Суперкам"

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