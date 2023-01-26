Старая тактика россии: военные предупредили украинцев о возможном ракетном ударе

В ближайшие часы мирные города и деревни могут быть атакованы российскими снарядами

Не успели украинцы прийти в себя после ночной массированной атаки "шахедами", как кафиры задумали очередной удар. На этот раз — уже ракетный, предупреждают представители оперативного командования "Юг". По словам спикера группировки Натальи Гуменюк, атака может произойти уже утром 26 января. О подготовке к ней говорит активность россиян над Каспийским морем, из-за чего объявлена воздушная тревога во многих регионах страны.

Такую информацию Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона. Она призвала украинцев не игнорировать сигналы тревоги и, по возможности, обязательно находиться в специальном укрытии.

"Новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас, — отметила военнослужащая. — Пока мы наблюдаем активность вражеской авиации — стратегической — по направлению Каспийского моря".

Кроме этого, есть угроза возможных пусков "Калибров" с Черного моря. В настоящее время в акватории находится несколько кораблей, способных запустить до 20 ракет.

По данным Гуменюк, россияне продолжают пользоваться уже изученной практикой для истощения нашей системы ПВО — сначала запускают беспилотники, затем производят массированный ракетный обстрел, используя как воздушное, так и морское и наземное базирование оружия.

Напомним, что, несмотря на все попытки россиян навредить мирной инфраструктуре Украине ночью, это им не удалось. Как сообщили в Воздушных силах, во время атаки "шахедами" было уничтожено 24 воздушных целей, что продемонстрировало стопроцентную результативность противовоздушной обороны.