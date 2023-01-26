Следующая фаза войны в Украине: названы три возможных района, где будут идти бои

Британский эксперт рассказал, когда точно не стоит ждать следующего этапа войны

Есть три основных района, где в ходе следующего этапа полномасштабной войны в Украине будут сосредоточены бои. Однако наступления этой фазы не следует ожидать ранней весной.

Такое мнение высказал эксперт по безопасности и бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филипп Ингрем в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, новый этап войны не сможет начаться уже этой весной, поскольку этому будут мешать погодные условия. В частности, причиной является то, что почва в данный период слишком мягкая.

"Следующий этап войны не может состояться, если почва слишком мягкая. Ранней весной слишком болотисто", — объяснил Ингрем.

Эксперт добавил, что во время наступления следующей фазы войны, в случае достаточного укрепления местности, тяжелые бои будут сосредоточены в следующих районах — Запорожье, Кременная и Бахмут.

Филипп Ингрем также отметил и логистическую и обучающую проблему интеграции танков, которые украинские военные получат от западных союзников. Проблема заключается в том, что подготовка экипажа танка занимает примерно 20 недель. Однако воинам ВСУ понадобится намного меньше времени.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов объяснил "Телеграфу", когда может наступить переломный момент в полномасштабной войне в Украине.