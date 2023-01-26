Ракетная атака на Украину: в ударе по Одессе Кулеба увидел особую подлость путина

Глава украинской дипломатии объяснил, для чего россияне бьют по Одессе

Новая массированная ракетная атака со стороны россии, в том числе удары по Одессе – это ответ российского диктатора владимира путина на включение исторического центра города – порта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Такое мнение в четверг, 26 января, на странице своего Twitter обнародовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что очередной массированный обстрел россиян спровоцировал ряд перебоев с электричеством из-за "прилетов" по объектам энергетики.

"Во время сегодняшней массированной ракетной атаки россия нанесла удар по Одессе, нанеся массовые перебои с электроэнергией. Это является ответом путина на вчерашнее включение исторического центра Одессы в Список всемирного наследия под угрозой и взятие его усиленной защиты ЮНЕСКО", — написал Кулеба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационная российская армия, считающая себя "второй в мире", во время очередного массированного обстрела мирных украинских городов выпустила ракеты типа "Калибр" и по столице — городу Киеву. В частности, взрывы прогремели на Левом берегу города, а на один из нежилых домов упали обломки сбитого вражеского снаряда.