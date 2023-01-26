Боятся "хлопков"? Разведка раскрыла, где россияне прячут склады оружия

Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как россия перекинет подкрепление

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) объяснили, почему ВСУ сейчас так нуждается в оружии большой дальности, которое наши союзники могли бы передать Украине. Представитель ведомства Вадим Скибицкий рассказал, что на это есть несколько причин.

Как сообщается на официальной странице ГУР Украине оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории рф, в частности через Крымский полуостров в южные области.

Также, по всей видимости боясь очередных взрывов, россияне начали размещать свои склады вдали от линии фронта.

"Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта", — рассказали в ГУР и отметили, что для того, чтобы доставать до них, Украине необходима артиллерия большой дальности.

Кроме того, добавили в ГУР, дальнобойная артиллерия необходима нашей стране и для того, чтобы начать контрнаступление до того, как россия перекинет подкрепления.

"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника", — пояснил Скибицкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще летом США отказывали Украине в в дальнобойных ракетах Atacms. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что у Украины есть возможность получить ATACMS в 2023 году.