Улучшенные, но без "секретной брони": стало известно, какие танки Abrams получит Украина от США

США пока не решили вопрос с поставками — производством Abrams занимается только один завод в США

Американские танки Abrams, поставки которых одобрили в США, лишат секретной брони из обедненного урана. Кроме того, орудия будут не модификации A1, а более современной — М1А2 с весом до 61,3 т.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные информированные источники. Что касается лишения секретной брони, то США так поступают при передаче техники всем странам, не только Украине.

Известно, что в танках M1А2 Abrams усовершенствованные система управления и оптика, это снижает погрешность при наводке на цель. Также экипаж танка сможет самостоятельно распознавать цель не только в любую погоду, но и на любом поле боя — все благодаря отдельному тепловизору. Кроме того, они оснащены турбинным двигателем, который нужно заправлять только дорогостоящим авиационным топливом JP-8. Эти машины требуют тщательного ухода и обслуживания, а для их работы нужны ремонтно-эвакуационные машины M88, которые позволяют починить танк непосредственно на поле боя.

Танки M1А2 Abrams могут обмениваться информацией между собой при помощи оцифрованного механизма управления. Этот процесс происходит непрерывно и не требует вмешательства людей. Также благодаря этой системе есть возможность оперативно определять местоположение машин, распознавать позиции врага и корректировать работу артиллерии.

Источники, приближенные к правительству США сообщают, что с танков снимут секретную бронь, в составе которой есть обедненный уран. Армия США всегда применяет такую тактику при передаче или продаже своей техники другим странам.

Танки Abrams в любой из своих модификаций намного эффективнее советских танков в плане огневой мощи, точности стрельбы и прочности брони. Но есть и минус — они сложнее в управлении чем те, которыми сейчас пользуются ВСУ.

Сроки поставок танков Abrams в Украину пока что не называются и предугадать их сложно. Собирают эти орудия только на государственном заводе General Dynamics в штате Огайо. Но на предприятии и так хватает заказов на оружие для Тайваня и Польши, поэтому рассчитывать на то, что Украина в скором времени получит танки M1А2 Abrams не стоит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп пригрозил ядерной войной в случае передачи Украине танковAbrams от США. Он уверен, что войну в Украине просто закончить и без военной помощи.