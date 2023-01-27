Мощности критически не хватает: в каких областях Украины аварийно отключают свет

Россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах, из-за чего страдает вся система

В пятницу, 27 января, сразу в десяти регионах Украины используются аварийные графики отключений электроэнергии. Это связано с серьезным дефицитом мощности и превышением лимитов потребления среди потребителей. Как известно, серьезные ограничения украинцам пришлось прибегать после последнего массированного ракетного удара 26 января.

О том, каким регионам придется подольше побыть без света, сообщили в "Укрэнерго". Специалисты отметили, что повреждения от удара получили как электростанции, так и высоковольтная сеть. И хотя энергетики работают над восстановлением объектов, этот процесс требует времени.

Из-за превышения лимитов потребления аварийные отключения происходят в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Волынской и Запорожской областях. Не исключено, что подобная практика в течение суток применима и в других регионах.

Карта применения аварийных графиков

Отдельно стоит упомянуть Одесскую область, которая была наиболее серьезно повреждена после ракетного удара. Местные специалисты занимаются восстановительными работами, а абонентов пытаются заживлять по резервным схемам.

Следует отметить, что за период полномасштабной войны украинская энергосистема пережила уже 13 серьезных атак как ракетами, так и дронами. Дополнительные сложности добавляет то, что на временно оккупированных территориях расположено немало электростанций, которые ранее предоставляли большой процент мощности для системы. В их число входят Запорожская АЭС и Каховская ГЭС.

Еще до последней атаки энергетики сообщали, что планируют продлить продолжительность отключений света. Какие причины повлияли на такое решение, читайте в нашем материале.

Также "Телеграф" сообщал, в каких регионах были оштрафованы облэнерго за нарушение графиков включения электроэнергии.