"Будет слишком поздно": Зеленский высказал опасение насчет танков Abrams

Некоторое оружие, которое согласились передать нам партнеры, до сих пор не доехало в Украину

Владимир Зеленский прокомментировал сроки поставок западных танков в Украину и высказал свое мнение по этому поводу. Президент Украины отметил важность этого вопроса.

Во время интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский сказал, что благодарен миру за поддержку нашей страны, но в тоже время отметил, что количество и сроки поставок также являются важными в этом вопросе.

"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно не доехало. Бывает месяцы едет это оружие. Я не говорю, что кто-то виноват в этом. Я говорю, что облегчение приходит тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать в защиту нашей армии", — сказал Зеленский.

На вопрос журналиста о том "не слишком ли поздно" будет, если американские танки Abrams прибудут до августа, президент Украины ответил следующим образом:

"Да. Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на этот момент, когда они будут. Когда Америка даст нам "Абрамсы". Я не знаю, когда на самом деле придут танки из Европы", — говорит Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский рассказал, почему не ведет переговоры с путиным.

Также мы сообщали о том, что Зеленский выразил сомнение по поводу того, жив ли еще путин.