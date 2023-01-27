Польский генерал посоветовал мобилизовать украинских беженцев: в Украине оценили идею

В соцсетях мнения относительно заявления польского генерала разделились

Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает необходимым приобщить к войне на территории Украины тех ее граждан, кто выехал в страны Европы. Об этом он заявил в одном из последних интервью порталу www.Polityce.pl.

Польский военный эксперт в очередной раз выразил обеспокоенность темпами помощи, получаемыми Украиной от Запада. В частности он подчеркнул, что наша страна "не победит россиян с сотней танков "Леопард".

- Не будем радоваться, что 100 танков изменят ход войны, — отметил Вальдемар Скшипчак

– Был шанс выиграть эту войну, но летом возможность была упущена. В августе я сказал: "Бей россиян, потому что второго шанса не будет. Они больше не будут слабее, чем они есть". Выяснилось, что на юге, на севере были наступательные действия, но решительного удара, который сломал бы русскую армию, не было, и теперь есть последствия. Россияне восстанавливают свой потенциал. Не знаю, что сделает Запад, но даже 100 танков не изменят ситуацию, в которой россияне строят кратное преимущество над украинской армией.

Также польский генерал скептически высказался о возможности Украины победить на поле боя, отметив, что "россию можно задушить только политически или экономически". Учитывая это, Запад должен продолжать поддерживать нашу страну.

- Да, снабжать украинцев оружием нужно, но не по каплям, — объяснил свое мнение Вальдемар Скшипчак. – Эта помощь также должна носить совсем другой характер. Вместе с НАТО мы должны приступить к подготовке новых формирований украинской армии – в Польше, Германии и Франции. Учите тех граждан Украины, которые здесь находятся – мобилизуйте, учите, назначайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее.

Военный напомнил, что такой прецедент уже имел место – в начале 1940-х во Франции была сформирована армия из польских эмигрантов, вынужденных уехать из страны после оккупации Польши нацистской Германией.

– А почему бы не построить такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт? – отмечает генерал. – Это вопрос межправительственных договоренностей и это можно сделать, ждать нечего.

На замечания журналистов о том, что граждане Украины, проживающие в странах НАТО, в том числе Польше, которые хотели воевать, уже это сделали, генерал отметил, что остальных украинцев "надо мобилизовать, призвать в армию и все".

- Простите, что я говорю это, но мне как солдату больно, что Украина теряет свой шанс при нашем участии, – резюмировал Вальдемар Скшипчак.

В соцсетях мнения по поводу заявления польского генерала разделились. Например, Николай Колесник – руководитель подразделения аэроразведки "Люфтваффе" Криворожской бригады терробороны, назвал их правильным: "Пусть каждый почувствует, что о нем не забывают, что он нужен Украине".

А ветеран российско-украинской войны Алексей Сокол выразил мнение, что "предложение польского генерала имеет право на жизнь и реализацию".

В комментариях же украинцы наоборот отмечают, что воплотить в жизнь идею формирования такого войска будет крайне тяжело, да и сравнение с событиями Второй мировой войны называют неуместным.

- Те поляки, думаю, хотели освобождать свою страну, а наши за границу попали по другим причинам, – отмечает, например, Евгений Дидич – Надо организоваться, а для тех, кто ушел воевать – дать какие-то привилегии на будущее – от поступления в высшие учебные заведения бесплатно до открытия бизнеса без налогов на какой-то срок. Чтобы люди понимали, что все не зря!

Как сообщал "Телеграф", согласно постановлению Кабмина №1487 дипломатические учреждения Украины должны способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в нашу страну. Но эксперты скептически отнеслись к возможности реализовать эту норму на практике.