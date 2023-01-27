Посеченный осколками металл и разбитые стекла: как выглядит троллейбусное депо в Бахмуте (эксклюзивные фото)

Некоторые машины все еще остаются в хорошем состоянии

Некогда красивый и спокойный город Бахмут в Донецкой области после многих месяцев затяжных боев и постоянных обстрелов превратился в руины, хотя в некоторых его частях все еще можно найти напоминания о жизни до начала вторжения россиян. Одно из таких мест — троллейбусное депо.

В осажденном городе, который остается самой горячей точкой на фронте, побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал, что осталось от городских троллейбусов.

Как известно на момент начала боев в городе было 24 единицы общественного электротранспорта, однако 30 июня российские снаряды повредили большую часть из них, а всего депо с начала вторжения прицельно обстреливалось по меньшей мере три раза.

Местные власти после этого сообщали, что эвакуировать уцелевшие машины, как и большую часть коммунальной техники, не представляется возможным.

Как видно на снимках, многие из троллейбусов получили повреждения осколками и потеряли окна, однако часть из них все еще находится в хорошем состоянии несмотря на все удары россиян.

Троллейбусное депо в Бахмуте

Часть из троллейбусов получили повреждения

Некоторые машины находятся в хорошем состоянии

Эвакуировать уцелевшую технику в настоящее время невозможно

Напомним, в Бахмуте все еще остаются мирные жители. В основном это пожилые люди, которым приходится выживать в нечеловеческих условиях