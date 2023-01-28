Экс-секретарь СНБО назвал главные слабости путина и опроверг миф о Байдене

Владимир Горбулин рассказал, когда именно россия начала готовиться к войне и что будет после

Известный нарратив о том, что президент США Джо Байден накануне полномасштабного вторжения россии в Украину якобы как-то подталкивал путина к войне, является ошибочным. А во время и после личной встречи политиков в москве в 2011 году, когда путин был премьером, а Байден вице-президентом Штатов, кремлю не удалось включить представителя Белого дома в зону своего влияния.

Такое мнение накануне в "Украинском доме" высказал академик, бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин на презентации книги "Над пропастью. 200 дней российской войны", комментируя взаимоотношения лидеров США и рф в контексте мотивов агрессии кремля против Украины.

"С путиным я лично познакомился в конце 1990-х. К тому времени он был главой ФСБ, а я уже был (четвертый или пятый год) секретарем СНБО. Не могу сказать, чтобы он на меня произвел какое-то впечатление. Это был незаметный человек, но с очень острым взглядом. В то время я знал, что в россии были значительно более сильные люди, которые могли ее возглавить. Наверное, развитие событий с тех пор было бы другим", — отметил Горбулин.

По его словам, в рф уже в течение первых 10 лет "эпохи путина" начало формироваться "отношение россии к Украине, как к государству, которое обязательно должно стать частью российской федерации".

"Причем этого никто не скрывал, и все больше стало появляться соответствующих заявлений, таких статей и т.п. Очень хорошо помню 2003 год и Тузлу… Уже тогда можно было удивиться фантазии этого человека. А дальше становилось все хуже и хуже. Я присматривался к его жизни и меня интересовало, как вообще он мог прийти к власти в россии. Он ничем не отметился в Германии, ничем не отличился по возвращению в Ленинград, ему повезло, что когда-то Собчак ему читал лекции. А потом путин перешел в москву сразу в администрацию президента, где до него были более сильные люди. Такой взлет пугал, потому что был очень быстрым", — рассказал экс-секретарь СНБО, уточнив, что причиной карьерного успеха путина был лоббизм "ленинградского отделения ФСБ".

Горбулин также отметил, что когда путин "додумался передать на время медведеву управление государством, я подумал, что это очень сильный на будущее ход — так оно и произошло".

"Единственное, что в этом периоде (2008-2012 гг. — Авт.) нужно учитывать, что Байден был тогда вице-президентом США, а путин занимал должность премьера. И если между президентом США и медведевым какие-то отношения установились, то между путиным и Байденом ничего общего не создалось. А дальше начались исторические эксцессы. И то, что мы пришли к такому концу, свидетельствует только об одном — этот человек живет собой, живет собственными интересами, но этот собственный интерес должен распространяться на весь белый мир", — сказал академик.

Он добавил, что российская агрессия действительно демонтировала мировую систему безопасности, установившуюся после Второй мировой войны. А после победы над путинизмом Западу вместе с Украиной нужно заново отстраивать коллективную защиту.

"Не могу сказать, что у меня была абсолютная уверенность, что произойдет большая война между Украиной и россией. Но последние два года (до 24 февраля 2022 г, — Авт.) ситуация, которая складывалась в отношениях между двумя странами, все больше и больше приближала к мысли, что мы не просто удаляемся, а не понимаем друг друга. И что у наших стран совершенно разные взгляды на то, как следует жить. Я не просто ошибался, когда говорил, что путин любит жизнь и потому войны не будет, я допустил погрешность в другом. В том пространстве, которое путин для себя создавал и о котором он мечтал, там был только один человек — он сам, а все остальное человечество и мир должны быть под ним", — подчеркнул он.

По оценкам экс-секретаря СНБО, первые важные достижения Украины после полномасштабного вторжения россии — удачная оборона Киева, а также то, что "Евросоюз остался монолитной организацией, и тоже самое произошло с НАТО как главной структурой по безопасности в мире".

В свою очередь директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак (соавтор книги "Над пропастью") добавил, что нельзя оценивать Байдена, исходя исключительно из позиции украиноцентризма.

"Конечно, у Байдена было немало факторов, которые влияли на его решение (в противодействии рф, — Авт.). Мне кажется, два главных фактора следующие: Во-первых, президенту США было трудно восстановить лидерство в НАТО после того, как это лидерство фактически потерял Трамп. Во-вторых, Байдену очень трудно было решиться на какие-то решительные действия, поскольку фактор Китая постоянно был на повестке дня… Де-факто, получилось так, что, восстановив лидерство, Байден сделал западное могущество слабой силой. И именно этим он "подстрекал" путина. Каждый путинский шантаж, каждые агрессивные действия всегда де-факто имели рефлексию, и не лучшую для Украины. То есть операции, которые проводились не на поле боя, а в политико-дипломатической плоскости, в принципе (мы должны это признать) были успешными лично для путина. Поскольку Запад начинал сразу дрожать перед мыслью, что может произойти прямое столкновение россии с НАТО. И за счет этого в принципе путин живет", — подчеркнул Бадрак.

Как сообщалось, на этой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение о передаче Украине американских танков Abrams, что в свою очередь побудило упорную Германию принять решение о передаче танков Leopard украинским военным.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц предупредил путина, что поддержка Украины со стороны Запада не уменьшится.