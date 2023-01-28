Запутались с Ермаком: пресс-служба Генштаба допустила забавный ляп

В конечном итоге Ермака вернули в список

В пресс-службе Генштаба ВСУ решили распространить информацию от Главного управления разведки о готовящейся российской информационной операции, но допустили забавный ляп.

Как видно в истории изменений в сообщении Генштаба, изначально в список лиц, против которых россияне готовят кампанию по дискредитации, был включен руководитель Офиса президента Андрей Ермак, однако позже его удалили, а затем опять вернули.

"В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, руководителя СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского, и так далее", — говорилось в изначальном сообщении, опубликованном 27 января в 20:26.

В 20:52 сообщение было исправлено, а из списка пропало имя Ермака.

В 21:59 сообщение было исправлено еще раз, и имя главы ОПУ вновь вернулось в список.

Как сообщалось ранее, накануне ГУР МО предупредило о том, что против указанных выше лиц готовится масштабная информационная кампания по дискредитации, посредством которой россияне хотят распространить в украинских и международных СМИ сфабрикованные данные.

Как известно, россияне после начала полномасштабного вторжения неоднократно использовали неправдивую информацию об Украине. При этом некоторые фейки появляются и в западных СМИ.