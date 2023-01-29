"Это последствия их политики": в ВСУ отреагировали на ночные взрывы в Иране

Возможно, происходящее заставит властей Ирана пересмотреть свои взгляды на помощь стране-агрессору

Последние события в Иране, связанные со взрывами в одном из центров по производству боеприпасов Минобороны, являются последствиями политики руководства страны, которая поставляет дроны-камикадзе рф, тем самым поддерживая российскую агрессию на территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Происходящее в Иране можно лишь назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать россии совершать свои преступления", — говорит Игнат.

Он также добавил, что рф хочет получать от Ирана вооружение, которое у российских захватчиков в дефиците. Речь идет о баллистических ракетах, ударных беспилотниках, в том числе и "Шахедах", и т.д. Тегеран в свою очередь вместо этого хочет от москвы самолеты.

"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе на вооружение украинским военным поступили первые системы борьбы с иранскими дронами "Ловцы Шахедов". В Минцифре показали, как они выглядят и что умеют.