Страны Запада обеспокоены: что стоит за резким увеличением военной помощи Украине

Помощь Запада должна помочь Украине не только отразить российское наступление

За решением увеличения военной помощи Украине может стоять беспокойство некоторых стран Запада, что время может быть на стороне россии.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты издания говорят, что это беспокойство свидетельствует о том, что окно возможностей для Украины не бесконечно, и она нуждается в мощном западном вооружении уже в ближайшее время, чтобы усилить импульс, которого достигла во время контрнаступления в прошлом году.

В материале отмечается, что прошлой весной, когда российские войска отступили от Киева, западные правительства надеялись, что чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше вероятность победы Украины. Однако, по мере того, как вторжение россии в Украину приближается к первой годовщине, эта уверенность угасает.

"Вместо этого официальные лица в некоторых столицах теперь опасаются, что кремль, который готов продолжать бросать в войну людей и технику, может одержать верх в любой затяжной войне на истощение", — говорится в материале.

Из-за этого, пишут журналисты, лучше предоставить Украине более современное вооружение, которое могло бы помочь ей изменить динамику войны и подорвать боеспособность россии. Также отмечается, что что российская армия понесла значительные потери и испытывает недостаток важных военных возможностей.

Некоторые из самых жестких западных санкций — такие как нефтяное эмбарго и ограничение цен на экспорт российской нефти — также только начинают действовать. Прогнозируется, что в этом году российская экономика испытает значительную рецессию, и ее потенциал, вероятно, будет оставаться ограниченным в течение следующих лет.

"Тем не менее, мало признаков того, что санкции остановят российскую армию или окажут такое сильное экономическое давление на Кремль, всегда умеющий подавлять инакомыслие и протест, что подорвут внутреннюю поддержку войны. Вместо этого россия надеется начать новое наступление в ближайшие месяцы, с более подготовленными новобранцами, пополнившими ряды, готовыми к упорным боям, которые, похоже, недавно принесли пользу Москве в боях вокруг восточного города Бахмут", — пишут журналисты.

Сдвиг в западных взглядах на необходимость ускорить поставки в Украину публично проявился в последние дни в решениях США, Великобритании и Германии направить в Украину основные боевые танки западной разработки. Вместе с другой бронетехникой и системами противовоздушной обороны это оружие должно помочь Украине не только отразить российское наступление, но и обеспечить Киев средствами для дальнейшего продвижения вглубь захваченной россией территории, ставя его в более выгодное положение для ведения переговоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт Валентин Будрак объяснил, что срывает большое контрнаступление ВСУ.

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