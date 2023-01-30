Как победить россию: Горбулин указал на две важные предпосылки

Экс-секретарь СНБО оценил потенциал ВСУ и устойчивость украинского общества

На сегодняшний день у Украины есть гораздо больше возможностей для вступления в НАТО, чем когда-либо с начала ее независимости. Причем ВСУ действительно объективно следует считать одной из наиболее сильных армий в Европе.

Такое мнение на творческом вечере в Киеве высказал бывший секретарь СНБО, академик Владимир Горбулин.

"Думаю, сейчас у нас больше возможностей для вступления в НАТО. Если анализировать вообще, то сегодня украинская армия, пожалуй, одна из лучших в Европе. И это не может не заинтересовать НАТО", — отметил он.

Как подчеркнул экс-секретарь СНБО, полномасштабное вторжение россии в Украину разрушило еще один пророссийский миф о разделении украинцев. Поэтому устойчивость общества и потенциал ВСУ становятся одними из главных факторов, приближающих победу Украины.

"Война внесла в нашу жизнь абсолютно непредсказуемую ситуацию: наверное, впервые за 31 год существования Украины мы стали единой нацией. Начинаю видеть сегодня некоторые политические и другие подходы, которые раньше были невозможны вообще, чтобы они существовали в нашем обществе. Общество сегодня должно и дальше быть объединенным, как никогда (чтобы победить в войне, — Авт.)", — отметил он.

Комментируя "миролюбивую" политику Франции и Германии и их постоянные попытки сохранить лицо путина, Горбулин заметил следующее: "После гражданской войны в россии (1919-1923 гг.) во Францию уехала передовая часть российской интеллигенции и культуры. Эти эмигранты заняли там, я бы сказал, далеко не последнее место и оставили свое сильное влияние по сей день. Это нужно учитывать".

"В Германии же существует искаженное чувство вины перед россией. В принципе, оно должно быть перед Советским Союзом. Тогда это было бы правильно. Мое личное мнение заключается в том, что именно этот шлейф прошлого и память о том, что россия остается могущественным ядерным государством объясняет, почему путин позволяет себе унижать мир, а также почему так себя ведут лидеры Франции и ФРГ", — сказал экс-секретарь СНБО, добавив, что по некоторым историческим оценкам, потери Украины во Второй мировой войне превосходят жертвы США, Британии и ФРГ вместе взятых.

Поэтому по логике чувство вины у немцев должно быть в первую очередь по отношению к Украине.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна должна построить устойчивую армию, поскольку это одно из ключевых условий для вступления в НАТО.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг также однозначно уверял, что Украина станет членом НАТО, а сейчас ей нужно больше оружия, чтобы отстоять свою независимость и территориальную целостность.

Следует отметить, что о поддержке вступления Украины в НАТО недавно заявил и бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, известный своими пророссийскими заявлениями.