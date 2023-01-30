Супероружие Украины, эффективнее "Абрамсов"? Геращенко рассказал, как можно уничтожать армию путина 2.0

Экс-нардеп сообщил, какие подразделения ВСУ успешно воюют без потерь и массово поражают оккупантов

Украине на данном этапе войны против россии следует делать акцент на еще более массовом использовании беспилотников, которые по отдельным характеристикам при применении имеют больше преимуществ, чем даже ракеты и танки. К тому же БПЛА на порядки дешевле ракетного вооружения или тяжелой военной техники.

Об этом 27 января на творческом вечере Владимира Горбулина в Киеве заявил советник главы МВД, бывший народный депутат Антон Геращенко, сообщает корреспондент "Телеграфа".

"На прошлой неделе озвучили цифру, что нам дают 31 танк "Абрамс" стоимостью 400 миллионов долларов. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе, каждый из которых может понести килограмм взрывчатки в голову врага. Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать российских солдат в любом окопе, окошке, и бить в любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров. С помощью тяжелых дронов-коптеров, летающих ночью, есть прекрасные результаты по уничтожению сотен единиц техники. Они стоят $10-30 тыс. Это "копейки" (по сравнению с другими видами вооружения, — Авт.), и сбрасывают они обычные боеприпасы, которые были разработаны еще во времена Второй мировой войны и пока еще находятся на складах. Поэтому нужно максимально масштабировать дроны", – отметил экс-нардеп.

Он добавил, что дроны позволяют уничтожать противника на больших расстояниях без того, чтобы входить непосредственно в огневой контакт: "Те подразделения (с которыми я сотрудничаю), которые массированно используют дроны, вообще не имеют потерь. Потому что они запускают БПЛА с большого расстояния, уничтожая противника".

"Дроны, которые, как правило, используют электрические двигатели и пропеллеры, на порядки дешевле ракетной техники и вооружения. В конце концов мы победим и быстрее, и с меньшими потерями, если будет использоваться интеллект и поизведут десятки — сотни тысяч дронов (разведывательных и ударных)", — сказал Геращенко.

Также бывший парламентарий прогнозирует, что из-за изменения динамики войны и экономических факторов, Украина имеет неплохие перспективы относительно быстро вернуть себе Крым.

"Когда меня пару лет назад спрашивали, когда мы вернем Крым, я обычно говорил, что, возможно, через несколько десятилетий изменится геополитика, в россии будет демократическое правительство, которое захочет присоединиться к нормальным странам, и тогда восстановит статус-кво. Сейчас я говорю иначе: украинский Крым будет через несколько лет снова возвращен в состав территории Украины. Донбасс также. Потому что россия находится под давлением санкций, которые обрушивают ее экономику. И что бы там ни рассказывал путин и его министры, что у них все хорошо, это все ложь. На прошлой неделе цена на газ снижалась до $660. Год назад тот же газ стоил $2 тыс.", — отметил он.

Экс-нардеп добавил также, что российская нефть сейчас покупается по непригодным спотам, "и ее покупают те страны, которые выкручивают россиянам руки".

"Они могут говорить путину, что будут покупать ее за полцены, а ему некуда будет деваться, поэтому цивилизованные страны мира отказались от покупки и нефти из россии, а с 5 февраля откажутся и от покупки и нефтепродуктов. В этом году в рф не построят ни одного пассажирского самолета. Потому что все строительство было завязано на западные комплектующие. россияне могут сколько угодно говорить о производстве своих танков или БТРов, но они будут "слепы" без современных европейских прицелов и тепловизоров", — аргументировал Геращенко.

Следовательно, по его мнению, россия не сможет противостоять экономическому и военному давлению всего мира.

"Да, за нас никто не хочет воевать — вы видите, что и Шольц, и Байден говорят, "Мы будем предоставлять оружие, но не будем давать ни одного солдата". Думаю, что ни один американский или натовский солдат не придет к нам. Максимум — в качестве инструкторов где-то на Яворивском полигоне. Поэтому нам нужно воевать интеллектом. Не численностью, а именно интеллектом", — подытожил он.

Как сообщалось, в конце прошлого года стало известно о планах россии по созданию 500-тысячной группировки войск.

Также "Телеграф" писал, что по данным Главного управления разведки, россия пытается создать двухмиллионную армию (которую в соцсетях иногда называют армией 2.0), чтобы потом повторить массированное вторжение в Украину.