Буданов поделился подробностями о ночи вторжения рф: "Привел жену в кабинет"

Буданов опасался, что все пойдет не так, как он предсказал

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов дал интервью известной американской газете, в котором рассказал, что делал накануне полномасштабного вторжения рф в Украину.

В разговоре с журналистами The Washington Post Буданов рассказал, что за несколько часов до предсказанного им нападения россии, он привел жену в свой кабинет, опасаясь, что худшего действительно не произойдет. Издание отмечает, что начальник военной разведки был одним из немногочисленных украинских чиновников, которые были убеждены, что россия нападет на Украину и попытается захватить Киев.

Ночь 23 февраля Буданов с женой провел в кабинете, глядя на часы и опасаясь, что его карьера в ГУР может оборваться, если все пойдет не так, как он громко предсказал скептически настроенному политическому руководству Украины.

"У нас был разговор о том, что если этого нападения не произойдет, мы будем выглядеть не очень хорошо. Звучит очень странно, но я боялся, что все пойдет не так, как должно", — передает издание слова Буданова.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов призвал не недооценивать нашего врага, который, по его мнению, "учится на своих ошибках".

Также мы сообщали о том, что Буданов открыл правду о миссии и убийстве переговорщика Киреева в Киеве.