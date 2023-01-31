Favbet Foundation передал очередной внедорожник для ВСУ

Подразделения ВСУ, воюющее на Запорожском направлении, получило внедорожник высокой проходимости от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины очередной внедорожник высокой проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение подразделения ВСУ, выполняющего боевые задачи в районе Гуляйполя Запорожской области.

На автомобиль установлено дополнительное оборудование для его более эффективной работы.

Помощь ВСУ от Favbet Foundation

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В 2022 году фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 автомобилей, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.