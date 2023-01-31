Россияне убили еще одного украинского ребенка: подробности обстрела Бахмута

Мальчику было 12 лет

Российские захватчики в ходе своих постоянных обстрелов городов и сел Украины убивают все больше мирных жителей, среди которых нередко бывают и дети. Очередное убийство невинного ребёнка произошло 31 января.

Так, по данным Офиса генпрокурора Украины, оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по жилому массиву Бахмута. В результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик. Еще, как минимум, пять человек получили ранения различной степени тяжести. При этом правоохранители отмечают, что количество пострадавших уточняется.

"Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Из-за российских снарядов оказались повреждены магазины, аптеки и другие сооружения.

"Прокуроры на местах продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф", — сообщают правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты нанесли очередные удары по Херсону, целясь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. Есть погибшие.

Также мы сообщали о том, что корреспондент "Телеграфа" показал обстановку в Бахмуте.