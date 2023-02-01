В Украине возвращают общественный контроль за закупками армии: что это значит

МОУ вновь будет отчитываться по закупкам для ВСУ

Минобороны после скандала с закупкой еды по завышенным ценам возвращает публичный контроль над закупками для Вооруженных сил.

Как сообщил в своем Facebook министр обороны Алексей Резников, сначала соответствующие отчеты будут публиковаться на сайте МОУ, а затем вернутся и в Prozorro.

По его словам, информация будет публиковаться с учетом ограничений военного времени и будут включать в себя:

номер контракта и дату его заключения;

цену за единицу;

ссылку на публичные технические условия закупки.

"В то же время, я ожидаю помощи международных партнеров, депутатов, журналистов, институтов гражданского общества, экспертов в поиске упомянутого баланса. Между оперативностью, непрерывностью предоставления услуг или снабжения товара, безопасностью и защитой информации с одной стороны – и прозрачностью и подотчетностью с другой", — написал он.

Напомним, скандал начался из-за расследования ZN.UA, журналисты которого пришли к выводу, что Минобороны закупает продукты питания для ВСУ по ценам в 2-3 раза выше магазинных, что и стало причиной крупного скандала.

В конечном итоге это привело к отставкам двух высокопоставленных чиновников министерства.