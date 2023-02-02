Война — день 344: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе и обстреливают города

Оперативно о главном 2 февраля

Широкомасштабное вторжение войск рф в Украину продолжается 344 дня. На Востоке продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается расширить географию наступления на Лиманском направлениироссийские захватчики продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Помимо этого продолжаются обстрелы украинских городов, в частности, в Краматорске есть прилет в жилой многоквартирный дом, в результате чего обвалились два подъезда.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Зеленский заявил, что ситуация на восточном фронте Украины становится еще более жестокой: "Сегодня провел несколько оперативных совещаний с нашими военными. Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашего государства. Ситуация становится еще более жесткой".

О происходившем 30 января читайте в материале: Война — день 341: оккупанты давят на Донбассе и обстреливают мирные города.

Информация за 31 января доступна в сводке: Война — день 342: оккупанты давят на Бахмут и готовятся к масштабному наступлению.

С данными за 1 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 343: ВСУ давят на Луганщине, а оккупанты бомбят мирные города.