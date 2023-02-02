Оккупанты могут попытаться рассредоточить силы ВСУ: свежие карты боев в Украине

Под Бахмутом враг меняет тактику

В Украине в течение следующих двух месяцев могут идти активные боевые действия. Их ареной могут стать не только юг или восток Украины, где линия фронта наиболее активна, но и северо-восточные границы Украины.

Как отмечают в отчете Института изучения войны, россияне могут создавать условия для рейдов через границу в северо-восточные районы Украины. Целей может быть две — внутренние информационные операции, чтобы заручиться поддержкой граждан в ведении войны, и прижать украинские силы к приграничным регионам на севере, тем самым рассредоточив украинские войска до определенного предела.

Атаки врага, по данным Генштаба ВСУ, отражены в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клищиевка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

На линии Сватово — Кременная продолжаются ограниченные атаки. Враги хотят восстановить утраченные позиции. Идут ожесточенные бои.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута. Враг мог немного продвинуться к северо-востоку от Бахмута в районе Красной Горы и на северо-восточной и восточной окраинах Бахмута, к югу от Бахмута в районе Опытного и с юга от Бахмута. Враг привлек более компетентные силы и использует новые техники атак на этом направлении. В окрестностях Донецка нет подтверждения о нанесенных ударах. В районе Угледара россияне заявляют об украинской контратаке.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские силы продолжают безуспешно проводить операции по разрушению островов в дельте реки Днепр в Херсонской области, пытаясь не допустить проникновения украинских сил на острова. Количество разведывательно-диверсионных операций увеличилось, вероятно, с целью имитации угрозы эскалации на юг. Херсон под обстрелом, как и Кинбурнская коса, что не позволяет обеим сторонам закрепить позиции на ней. В Запорожской области по заверениям оккупантов бои продолжаются, но украинские военные не подтверждают наступление врага.

Карта военных действий на юге Украины

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал о продолжающихся обстрелах со стороны россии украинских городов в прифронтовой зоне. Оккупанты попали в многоэтажку в Краматорске.