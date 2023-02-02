Три сценария освобождения Крыма: полковник спрогнозировал, как и когда можно деоккупировать полуостров

Михаил Притула оценил "Телеграфу" пессимизм в США относительно быстрого возвращения Украине Крымского полуострова

В пересмотре прогнозов в США относительно перспектив освобождения Украиной оккупированного Крыма нет ничего удивительного. Ведь американские аналитики и политики исходят из определенных прагматических соображений по минимизации жертв во время военных операций. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Михаил Притула.

Отметим, ранее американское издание Politico написало, что в Пентагоне якобы не верят в способность Украины вернуть Крым в ближайшее время.

"Есть несколько путей-сценариев по освобождению Крыма. Первый сценарий: военный — когда украинские войска штурмуют Перекоп, наступают на Крым и вовлекают в боевые действия большие силы в том регионе. Конечно, такой сценарий для Украины нежелателен, потому что — это большие потери личного состава и слишком большая нагрузка на логистику. И если решать данную военную кампанию по освобождению Крыма, не решив других военных задач против российских войск (которые стоят на севере и на востоке), то это будет смертельно опасно для Украины", — говорит он.

По словам эксперта, вероятнее всего, деоккупация Крыма может идти по следующим сценариям, которые дальше будут зависеть от постоянства и устойчивости власти в самой рф.

"Второй сценарий: если, например, путин уйдет со своего поста. Конечно, что при таком условии для россии смысл продолжать войну будет полностью отсутствовать. То есть в продолжении войны не будет никакого экономического, ни политического, ни демографического, ни геополитического смысла. Таким образом война заканчивается, и россия выводит самостоятельно свои войска и из Украины, и, в частности, из Крыма. Иными словами, уже после политической или физической отставки путина", — подчеркивает Михаил Притула.

Полковник СБУ добавил также, что есть и третий сценарий: "Например, путин поймет, что он эту войну не выиграет. А чтобы остаться у власти и сохранить россию, ему нужно срочно закончить военную кампанию, а также вывести войска рф на границы 1991 года, освободив все украинские территории. А для своих граждан тогда можно будет сказать, что вся цель "СВО" достигнута, все хорошо, "денацификация"/"демилитаризация" Украины состоялась. Все же в россии поверят ему и скажут, "О, хорошо, у нас суперпутин!". Они же (россияне. — Авт.) потом продолжат себе готовиться к новой войне с Украиной. Но в этом случае, так или иначе, он должен будет освободить территорию Украины".

Но, как уточняет военный эксперт, по этому сценарию здравого смысла путин вряд ли пойдет, поэтому, "скорее всего, будет именно второй сценарий, когда деоккупация Крыма будет уже происходить параллельно с военными освобождениями Донбасса и юга Украины. Соответственно, вместе с этими освобождениями будет происходить и смена в руководстве кремля".

"Таким образом, Крым, скорее всего, будет освобожден либо в конце 2023 года, либо в конце 2024-го. Эти прогнозы достаточно очевидны и понятно, почему так говорят в США", — резюмировал он.

Отметим, накануне политический эксперт, военнослужащий ВСУ Тарас Березовец отмечал, что отдельные оптимистичные прогнозы по поводу деоккупации Крыма и победы Украины в войне против россии в 2023 году несколько оторваны от реальности.

"Я бы очень осторожно делал прогнозы (о деоккупации Крыма и победе в войне в 2023-м. — Авт.). Это очень опасное состояние, мол, что мы уже победили, остался только вопрос времени (когда объявят о победе. — Авт.) и т.д. К сожалению, мы еще не достигли даже и середины этой войны. Все прогнозы, что в 2023 году война закончится тотальным разгромом россии, ни на чем кроме хайпа и глупости не базируются… Поэтому, я был бы осторожен в прогнозах. Да, это правда, что россияне укрепляют север Крыма (роют там окопы, заливают танковые надолбы и устанавливают так называемые пирамиды). Но это не является свидетельством паники. Внутри себя они понимают, что это (наступление ВСУ и попытка деоккупации.— Авт.) произойдет рано или поздно. Потому они начинают неспешно к этому готовиться… Думаю, в первую очередь мы должны делать прогнозы относительно передачи нам современных типов западного вооружения — это более реальная история…", — подчеркивал эксперт.

Как сообщалось, пока Украина рассматривает разные сценарии возвращения Крыма домой, российские захватчики усиливают давление на местное население. Большую часть денег пытаются отправлять на нужды оккупационной армии, перестраивая бизнес на "военные рельсы".

"Телеграф" также рассказывал, что некоторые западные политики продолжают пророссийскую риторику, утверждая, что Крым больше не будет украинским.