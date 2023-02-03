Свежие потери рф, новая отставка в Минобороны и позитив для Украины: новости, которые вы могли проспать
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Собрали последние новости, которые вы могли пропустить
Ночь на пятницу, 3 февраля, прошла почти без воздушных тревог и обстрелов, при этом есть довольно положительные новости для украинцев.
"Телеграф" собрал коротко о главном на утро, что могло пройти мимо вас.
Важный саммит в Киеве
Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС с участием Зеленского, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Ожидается, что там могут озвучить первую оценку выполнения рекомендаций по вступлению в ЕС.
"Бавовна" на россии
В Брянской области россии утро началось со взрывов, местные жалуются на ракетный обстрел ВСУ.
Новая отставка в Минобороны
Руководитель департамента Минобороны по военно-технической политике, развитию вооружения и военной техники Александр Лиев уволен по собственному желанию после скандала с якобы пророссийской позицией и паспортом РФ.
Ситуация в энергосистеме
Украина может увеличить импорт электроэнергии в 2-2,5 раза, что позволит закрыть до 40-50% дефицита энергосистемы, сообщает "Укрэнерго".
Между тем, на 3 февраля в областях Украины действуют следующие ограничения:
- Киев (днем 1080 МВт/ночью 692 МВт), действуют стабилизационные графики;
- Киевщина (днем 784 МВт/ночью 636 МВт), действуют стабилизационные графики;
- Днепропетровщина (днем 1328 МВт/ночью 1262 МВт), действуют стабилизационные графики;
- в Одесской области продолжаются экстренные отключения света.
Потери россии в Украине
С 24 февраля 2022 года россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 200 тысяч военных, что в восемь раз больше потерь США в Афганистане, пишет авторитетная газета The New York Times.
Заметим, что, по данным Генштаба ВСУ, россия потеряла около 130 тысяч военных.
Еще немного хороших новостей
Итальянско-французская система ПВО SAMP-T будет развернута в Украине в течение ближайших двух месяцев, обещает министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Суд США впервые конфисковал у российского бизнесмена Константина Малофеева 5,4 млн долларов, их могут передать на восстановление Украины, сообщает Reuters;
Непогода в США
США накрыл ледовый шторм, погибли по меньшей мере 10 человек, более полумиллиона домохозяйств в четырех штатах столкнулись с отключением электроэнергии.
Вот пара видео, что там происходит:
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