Свежие потери рф, новая отставка в Минобороны и позитив для Украины: новости, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на пятницу, 3 февраля, прошла почти без воздушных тревог и обстрелов, при этом есть довольно положительные новости для украинцев.

"Телеграф" собрал коротко о главном на утро, что могло пройти мимо вас.

Важный саммит в Киеве

Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС с участием Зеленского, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Ожидается, что там могут озвучить первую оценку выполнения рекомендаций по вступлению в ЕС.

"Бавовна" на россии

В Брянской области россии утро началось со взрывов, местные жалуются на ракетный обстрел ВСУ.

Новая отставка в Минобороны

Руководитель департамента Минобороны по военно-технической политике, развитию вооружения и военной техники Александр Лиев уволен по собственному желанию после скандала с якобы пророссийской позицией и паспортом РФ.

Ситуация в энергосистеме

Украина может увеличить импорт электроэнергии в 2-2,5 раза, что позволит закрыть до 40-50% дефицита энергосистемы, сообщает "Укрэнерго".

Между тем, на 3 февраля в областях Украины действуют следующие ограничения:

Киев (днем 1080 МВт/ночью 692 МВт), действуют стабилизационные графики;

Киевщина (днем 784 МВт/ночью 636 МВт), действуют стабилизационные графики;

Днепропетровщина (днем 1328 МВт/ночью 1262 МВт), действуют стабилизационные графики;

в Одесской области продолжаются экстренные отключения света.

Потери россии в Украине

С 24 февраля 2022 года россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 200 тысяч военных, что в восемь раз больше потерь США в Афганистане, пишет авторитетная газета The New York Times.

Заметим, что, по данным Генштаба ВСУ, россия потеряла около 130 тысяч военных.

Потери россии в Украине на 02.02.2023

Еще немного хороших новостей

Итальянско-французская система ПВО SAMP-T будет развернута в Украине в течение ближайших двух месяцев, обещает министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Суд США впервые конфисковал у российского бизнесмена Константина Малофеева 5,4 млн долларов, их могут передать на восстановление Украины, сообщает Reuters;

Непогода в США

США накрыл ледовый шторм, погибли по меньшей мере 10 человек, более полумиллиона домохозяйств в четырех штатах столкнулись с отключением электроэнергии.

Вот пара видео, что там происходит:

Оперативно следить за всеми событиями на фронте вы также можете с помощью нашей онлайн-трансляции: Война – день 345: оккупанты пытаются усилить давление на ВСУ на Донбассе.