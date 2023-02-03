"Три топора" против оккупантов: как британские гаубицы M777 помогают ВСУ уничтожать врага (видео)

Стоимость одной гаубицы составляет почти 4 миллиона долларов

Украинские защитники успешно используют разнообразное западное оружие на фронте, учась его использованию в короткие сроки. Одной из самых популярных "игрушек" наших военных является британская легкая гаубица M777, основным поставщиком которых являются США. Передача этой техники Украине началась едва ли не самой первой — весной прошлого года. Сегодня мы расскажем, насколько эффективно это вооружение и что оно на самом деле может.

"Телеграф" опирается на информацию, полученную из открытых источников, а также подробную инфографику "Укринформ". Вопрос британских гаубиц исследовался в национальном пространстве весьма подробно. Особенно после появления данных, что M777 были презентованы украинской армии без важной детали — систем GPS.

Общая характеристика M777

Украинские артиллеристы уже хорошо знакомы с подобным видом военной техники, между собой любовно называя его "Три топора" (по аналогии с народным названием одного из дешевых видов вин — авт.). В общем же, легкие прицепные гаубицы M777 Lightweight Towed Howitzer, которые можно быстро перемещать вдоль линии фронта с помощью буксировки, оправдывают доверие ВСУ. В них используются 155-миллиметровые снаряды, способные попасть в цель на расстоянии до 24,7 км.

Стандартная скорость стрельбы такой гаубицы — два выстрела в минуту, однако может примениться и интенсивная практика, когда через две минуты осуществляется сразу 5 залпов.

Военные работают с М777

Несмотря на свои масштабные габариты (вес — 4,2 т, длина в походном положении — 9,5 м, в боевом — до 10,7 м) М77 является одним из самых любимых вооружений военных во многих странах. Дело в том, что на самом деле подобная гаубица намного легче и быстрее, чем большинство аналогов от других производителей. Для того, чтобы развернуть ее к бою, команде понадобится три минуты; обратная сборка длится еще меньше — всего две минуты. Однако даже при таких плюсах для обслуживания единицы оружия необходимо 5-8 человек.

Считается, что максимальная скорость, с которой М777 способны буксировать, — 88 км/ч. К сожалению, при усложнении ландшафта местности она снижается почти вчетверо — до 24 км/ч. Впрочем, ее параметры позволяют эту кроху даже десантировать, предварительно транспортируя авиацией. Лучшим для этого вариантом обычно является вертолет СН-47 или конвертоплан V-22 Osprey.

Подробная характеристика гаубиц М777

В качестве транспорта, который может обслуживать британские гаубицы, используются разнообразные пятитонные тягачи (MTVR, FMTV, M800 и M900), а также на самом деле любые 2,5-тонные грузовики.

Огромным плюсом М777 является наличие цифровой системы управления огнем, которая является аналогом подобных систем некоторых САУ, например M109A6 Paladin. Благодаря этому военным удается быстро вычислить все необходимые данные, чтобы быстро найти нужную цель.

Сколько таких гаубиц у Украины?

По отдельным данным из открытых источников, за 2022 год Украина могла получить около 152 единиц М777. 142 гаубицы представили Киеву США, еще часть поступила от Канады и Австралии. Впрочем, также подобную помощь планировала оказывать непосредственно Великобритания, поэтому общее количество такого оружия может быть еще больше.

Считается, что одним из первых случаев использования М777 в Украине является форсирование Северского Донца. Кроме этого, с помощью таких гаубиц уничтожался враг под Изюмом. Видеозапись работы британского оружия на фронте в свое время делился также журналист Юрий Бутусов.

Российские пропагандисты и вовсе утверждали, что именно это оружие вело обстрелы позиций оккупантов на острове Змеиный. При этом якобы позиции наших артиллеристов находились в устье Дуная, примерно в 36 км от Змеиного. В истории зафиксированы факты, когда М777 покрывала подобное расстояние, однако вполне возможно, что эти данные — очередная пропагандистская выдумка для обвинения ВСУ в своих целях.

Отметим, что в начале 2023 стало известно: гаубицы М777 планируют перенастроить на использование боеприпасов нового типа. Это, в частности, связано с нехваткой определенных снарядов для ВСУ.

"Телеграф" также рассказывал, что известно о немецкой "самоходке" RCH-155, которую Берлин недавно согласился передать Украине.