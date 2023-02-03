Воровали деньги на питание военных: схему на 120 млн грн разоблачила СБУ

Сумма ущерба составила более сотни миллионов гривен

Представителям Службы безопасности Украины удалось ликвидировать ряд махинаций по хищению государственных средств путем "заработка" на питании украинских военных. Общая сумма ущерба – более 119,5 миллионов гривен.

Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram, отметив, что украденные у Министерства обороны средства были выделены на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны страны.

Наличные деньги были изъяты во время обушек

Так, в рамках следствия было установлено, что организаторами преступной схемы стали должностные лица одного из департаментов Министерства. В частности, фигуранты заключили договоры с руководителями двух коммерческих структур. Договорились о поставке оптовых партий пищевых товаров в места, где дислоцируются воинские части. После чего средства были переведены на банковские счета фирм, не имевших ничего общего с производственными базами и технологическим оборудованием для предоставления такого рода услуг.

То есть вместо того, чтобы снабжать украинских военных продуктами, все деньги выводились в "тень" из-за ряда аффилированных предприятий.

"На основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ", — сообщили в СБУ.

Фото от СБУ

Также отмечается, что правоохранителям удалось разоблачить и задержать командира одной из воинских частей, похитившего около 2,4 миллиона гривен, выделенных на питание личного состава. Злоумышленник привлек помогать в своей незаконной деятельности еще четырех своих подчиненных, задачей которых было внесение фиктивных сведений в отчетную документацию, чтобы таким образом прикрывать "откаты".

Удалено при обысках

Досудебное следствие по указанным фактам продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре правоохранители обнаружили помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия и печати одной из компаний "Укрнафты", попавшей в громкий скандал из-за присвоения 40 миллиардов.