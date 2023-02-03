Германия даст Украине танки двух видов: число машин похоже на жесткий троллинг россии

Судя по предварительным расчетам, уже в ближайшее время наша страна получит более сотни мощных бронированных машин только от ФРГ

Германия заявила о готовности передать Украине десятки танков Leopard 1. Кроме того, готовятся к "переезду" в Киев и более десятка бронированных машин Leopard 2. В то же время немецкое правительство предупреждает, что есть вероятность возникновения некоторых проблем с боеприпасами к более старой модели.

Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, отметив, что ответный шаг может свидетельствовать об изменении политики Берлина по военной помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Так, правительство ФРГ приняло решение о передаче Киеву 88 танков Leopard 1 от немецкого производителя оружия Rheinmetall. Это старый тип боевых машин, но Берлин их отремонтирует и уже после отправит в Украину. Предварительно общая сумма ремонта — более 100 млн евро.

Также отмечается, что у Германии могут возникнуть и определенные проблемы с боеприпасами для Leopard 1, ведь их больше не производят, а калибры их снарядов (105 мм) существенно отличаются от тех, которые используются для новых Leopard 2 (120 мм).

Что касается танков Leopard 2, то Берлин готов предоставить Украине 14 самых современных боевых танков типа А6. Как сообщили в немецком посольстве, кроме бронированных машин, пакет военной помощи включает в себя еще и обучение украинских военных силами Бундесвера, логистику, боеприпасы и техническое обслуживание танков.

В сети интересно восприняли информацию о количестве танков, которые ФРГ согласилась предоставить Украине. В частности, нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram написал: "Германия одобрила продажу Украине 88 танков. Вы же понимаете, что сейчас будет?".

Комментарий нардепа отсылает к известному в кругах праворадикалов неонацистскому лозунгу "14 88", где первое число указывает на 14 слов правого идеолога Дэвида Лейна, а второе — на "Хайль Гитлер", поскольку буква "H" — восьмая в латинском алфавите.

Таким образом, число переданных танков можно воспринять как издевательство над российской пропагандой, заявляющей, что россия борется с "фашизмом" в Украине.

Следует добавить, что информация западных изданий по количеству Leopard 1, которые в ближайшее время приедут в Украину, частично отличается. В частности, журнал Der Spiegel пишет, что Берлин даст Киеву 29 единиц машин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что западная "танковая коалиция", согласившаяся вооружить ВСУ тяжелой техникой, скорее всего, пополнится еще одним союзником. Свое желание передать Украине танки недавно озвучил премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Добавим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников говорили, что им нужно от Запада 300 танков, 600–700 БМП и 500 артиллерийских орудий, чтобы совершить успешный перелом в 2023 году.