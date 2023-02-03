Реакция Запада на коррупционные скандалы, особая позиция Китая и конфуз лаврова: главное из интервью Кулебы ВВС

Глава МИД Украины ответил на ряд важных вопросов, интересующих многих

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал большое интервью BBC Украина, в котором рассказал о военной технике для нашей страны, о важности решения Шольца, о позиции Китая, Индии, Ирана и Турции по войне.

"Телеграф" собрал самые интересные тезисы Кулебы, которые он озвучил в интервью.

Об оружии

Танковая коалиция сформирована, политические решения приняты, осталось организовать правильно обучение, логистику, передачу этой техники, и уже ставим зеленую галочку "сделано". Следующее оружие – это самолеты и дальнобойные ракеты. Они действительно нам нужны для защиты нашего воздуха и для разрушения военной инфраструктуры оккупационных сил россии в глубине оккупированной территории Украины.

Я подчеркиваю, что речь идет именно о применении таких ракет, в глубине исключительно территории Украины.

О самолетах для Украины

Конечно, мы не списываем со счетов и другие самолеты (кроме возможности получить F-16 – Ред.), такие, как шведские "Гриппены", французские "Миражи" и "Рафали". Мы открыты для общения со всеми партнерами.

О Шольце и танках

Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важной для танков "Леопард" — это массовый танк, но это немецкая технология, поэтому и слово Германии было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология.

О реакции Запада на коррупционные скандалы в Украине

Партнеры очень высоко оценили решимость, с которой и президент, и правительство отреагировали на эти инциденты.

Это был не только сигнал внутри страны, что никому никаких снисхождений не будет, но и снаружи. От этих скандалов не застрахована ни одна страна в мире, даже те, которые помогают нам бороться с коррупцией. Вопрос в том, как реагируешь. И вот реакция украинских властей отвечает лучшим мировым стандартам. Она была четкой, решительной и безапелляционной.

Влияет ли Андрей Ермак на кандидатуры послов?

У нас есть дипломатическая команда: Андрей Ермак, Андрей Сибига, Игорь Жовква, Игорь Брусило (глава и заместители руководителя ОП – Ред.), где все имеют право высказать свое предложение.

Но я имею право с ним согласиться или не согласиться. Демонизация Андрея Ермака в этом контексте, во-первых, некорректна, а во-вторых, абсолютно излишня. Фокусироваться на одном человеке могут только те, кто не понимает, как работает система.

О дальнейшей судьбе украинского посла-сексолога в Болгарии

Если сквозь призму ваших предварительных вопросов, то не от Андрея Ермака я впервые узнал этого кандидата, с ней было проведено собеседование. Но еще раз подчеркиваю, что все это не суть важно, а имеет значение только результат.

Не будет результата, человек будет уволен. Если результата не будет, никто не остановит меня от подписания представления об увольнении. Или любого другого посла.

О конфузе с лавровым в Африке

Насколько мне известно, в этом турне (по Африке – Ред.) у лаврова произошли две досадные неожиданности – в две страны он не попал. На моей памяти это впервые. Какие страны? Пусть они сами называют (по данным СМИ известно, что во время турне планировался визит Лаврова в Ботсвану, но по каким-то причинам он не состоялся. В то же время известно, что Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием "Вагнера" в регионе. Мавританию лавров все же посетит в феврале, но, по данным Jeune Afrique, не факт, что президент страны его примет. — Ред.).

Я знаю, почему он не попал. Но это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается двери и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы.

О позиции Китая

Китай занимает в этой войне особую позицию и видит эту войну с точки зрения своих стратегических интересов. А с другой — с точки зрения себя как одного из ключевых государств мира, постоянного члена СБ ООН. Если составить табличку, где будут плюсы с точки зрения наших интересов, и минусы, то в результате количество плюсов и минусов будет примерно одинаковым. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы позиция Китая дрейфовала в сторону более проукраинскую.

…Между прочим, Си Цзиньпин стал первым лидером в мире, который официальным письмом, это такая особая дипломатическая практика, поздравил президента с днем рождения.

О позиции Индии

Непростые дискуссии с Индией на разных уровнях. Есть два основных канала коммуникации. Президент говорил с премьером Моди, но рабочие каналы коммуникации — это мой по линии МИД, а Андрей Ермак общается с советником по нацбезопасности премьер-министра Индии. Непростые разговоры — в общем-то дружеские и положительные, но тема нефти является наибольшим раздражителем в наших отношениях.

Что касается оружия, то у Индии очень много того, что нужно Украине, но при этом она занимает сдержанную позицию. Что касается сотрудничества с россией, то нефть они покупают, обучение проводят, но некоторые очень серьезные стратегические проекты в сфере закупки российских вооружений и совместного производства российских вооружений сворачиваются.

Об Иране

Я не знаю, кто бил по объектам военной инфраструктуры в Иране. Мы Ирану ничего злого исторически не сделали. Они начали поставлять боевые дроны-камикадзе россии. Они пересекли границу.

Это наш сигнал Ирану — каким бы выгодным вам ни казалось сотрудничество с россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду. Дальше уже решение Ирана, как им поступить.

…Я внес такое предложение (о разрыве дипломатических отношений – Ред.) на рассмотрение президента. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана.

О позиции Турции

Если говорить о Турции, то ситуация очень сложная, но если говорить о ней очень просто: Турция – это друг Украины. В военной и политической сфере Турция однозначно на стороне Украины. В вопросах торговли и чего угодно, где можно заработать деньги на межгосударственном уровне, Турция балансирует в сторону россии… Игра ведется Анкарой, эта игра сложная, многоуровневая, игра, в которой выборы президента Турции являются важным фактором. Но критической угрозы интересам Украины со стороны Турции я не вижу.

Напомним, ранее "Телеграф" сделал подборку главных тезисов из интервью руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Он рассказал о дальнейших планах россии в войне, о возможности применения ядерного оружия и прогнозах полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.