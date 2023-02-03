Оккупантов готовы “пустить на фарш”: источник в российском генштабе рассказал о планах рф

Российские генералы не считаются с потерями и игнорируют риски опасных маневров, отправляя солдат на верную смерть сотнями

Военное руководство россии готовит новое наступление в Украине. Сроки и направление не уточнялось, но известно, что путин готов "пустить на фарш" не один десяток своих солдат.

Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на источник "Новое газеты Европы" в российском генштабе. Российские генералы готовы продолжать выполнять прихоти высшего руководства страны.

Оккупанты, вероятно, попытаются отодвинуть фронт от захваченных территорий Донецкой области, а также подальше от Крыма. Могут они попытаться прорвать оборону ВСУ в Запорожской области или пойти в наступление с Беларуси в сторону Волыни. Но скопить большое количество живой силы и техники и при этом остаться незамеченными разведкой, у россиян не получится. Несмотря на высокие риски и опасность маневров, российские генералы готовы "пустить на фарш" десятки тысяч военных, лишь бы угодить высшему руководству россии.

"Украинцы получают абсолютно точные данные обо всех наших передвижениях от западных разведок. Скопить на определенном участке достаточное количество сил, не подставив их под удары HIMARS и дальнобойной артиллерии, — невозможно", — сказал собеседник.

Также, по его словам, россияне испытают сложность с захватом и удержанием новых территорий. Линия фронта растянется, что усложнит подвоз продовольствия и боеприпасов.

"В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения. На захваченных территориях действуют диверсионно-разведывательные группы врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают "языков". В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь", — заявил российский военный.

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