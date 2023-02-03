Дальнобойные ракеты GLSDB не совместимы с HIMARS: что обещают США и когда передадут оружие

США заключит договор с производителем ракет GLSDB на 200 млн долларов

Ракеты GLSDB, о поставках которых в новом пакете военной помощи Украине США объявили 3 февраля, не совместимы с установками HIMARS. Но Америка пообещала решить этот вопрос.

Об этом сообщает Reuters. По информации издания, США предоставят Украине новые пусковые установки для бомбы малого диаметра наземного базирования уже весной 2023 года, а не через 9 месяцев, как сообщалось ранее.

После объявления о новом пакете военной помощи стало известно, что ракеты GLSDB дальностью 150 км, будут поставлены в Украину не ранее, чем через девять месяцев. Как передает Bloomberg, сначала будет заключен договор с фирмой-производителем Boeing Co на 200 млн долларов, после чего начнется процесс изготовления боеприпасов.

Новое оружие, бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB), позволит украинским военным поражать цели на расстоянии, в два раза превышающем расстояние, досягаемое ракетами, которые они сейчас запускают из поставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS). Это значит, что под ударом окажутся все российские линии снабжения на востоке Украины, а также часть оккупированного Крыма.

Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: авиабомбу малого диаметра GBU-39, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками. Дальность полета самой авиабомбы GBU-39 достигает 110 км, а установка на нее двигателей реактивных снарядов М26 добавляет еще около 40 км.

Отличительным свойством является не только дальность и высокая эффективность поражения целей, но и дешевая стоимость GLSDB, по сравнению с ракетами HIMARS — около 60 и 600 тысяч долларов соответственно. На сегодняшний день у россиян нет подобного оружия. Максимальная дальность их поражения — 90 км (из установки РСЗО "Смерч" калибра 300 мм). К слову, российский "Смерч" выпускает неуправляемые ракет, а GLSDB снаряжена комбинированной (инерционной, спутниковой и полуактивной лазерной) системой наведения.

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