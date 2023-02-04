Смерть для оккупантов: на что способен новый ЗРК, который получим от Франции и Италии (видео)

Военная техника названа в честь самой быстрой на Земле змеи – черной мамбы

Западные союзники не прекращают формирование и передачу новых пакетов военной помощи Украине. И не успели лишь объявить об очередном "подарке" в США, как глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню отчитался — Киев получит зенитно-ракетные комплексы ЗРК SAMP/T-Mamba. Этот вид оружия французы разрабатывают совместно с Италией, поэтому две европейские страны внесут новый вклад в победу украинцев над российским оккупантом.

Заявление о готовности передать ЗРК уже весной появилось в официальном Twitter Лекарне. "Телеграф" же решил рассказать, что известно об этом виде вооружения, какие характеристики и возможности у него есть. Используем мы, как обычно, информацию из открытых источников.

Что известно о SAMP/T-Mamba?

Mamba является классическим представителем наземных систем "земля-воздух", имеющих средний радиус действия. Этот комплекс используется для укрепления общей системы противовоздушной обороны многих государств, ведь помогает закрывать небо от вражеских самолетов или ракет. Очень важным моментом является то, что ЗРК может уничтожать даже баллистические снаряды, являясь единственной европейской разработкой такого типа.

Mamba в работе

Производством совместно занимаются итальянские и французские специалисты, впервые на вооружение Mamba была взята в 2011 году. Обычно ее применяют механизированные подразделения для собственной противовоздушной защиты. Кроме этого, подобное оружие может служить прикрытием для других важных объектов, в том числе и критической инфраструктуры.

Основные характеристики

В целом, зенитно-ракетный комплекс состоит из многих элементов. Это подсистема управления огнем, в которой имеется радиолокационный модуль для обнаружения и последующего отслеживания целей, модуль взаимодействия (полностью компьютеризированный для легкости работы оператора), модуль перезаряжания пусковых установок, модуль технического обслуживания, а также модуль генерации электроэнергии. Благодаря наличию системы идентификации "свой-чужой" становятся невозможными варианты с уничтожением собственных воздушных целей и авиации.

На подсистеме наземного запуска может находиться от 8 до 48 ракет – в зависимости от количества пусковых установок, которых может находиться вплоть до шести единиц.

Работает такой ЗРК на основе автомобильного шасси Astra/Iveco или Renault-TRM-10000 с пусковыми модулями на восемь ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Для уничтожения целей в этом комплексе используются ракеты типа Aster 30. За счет конструкции все восемь снарядов, имеющихся в одной пусковой установке, могут быть выпущены всего за 10 секунд. Максимальная дальность впечатления цели – 120 км. Сама ракета весит около 450-500 кг, из которых боеголовка занимает от 15 до 20 кг. Достигая в длину 4,9 м, она способна развить скорость до 4,1 Маха.

С помощью этого ЗРК можно уничтожать авиацию врага на расстоянии 3-100 км, а баллистические ракеты – 3-5 км. Интересно, что SAMP/T-Mamba в целом считается одним из крупнейших конкурентов знаменитым американским системам Patriot.

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