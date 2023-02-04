В Бахмуте погиб американский волонтер: он помогал пострадавшим от войн по всему миру (фото)

Пит Рид стал шестым американцем, погибшем в Украине

Волонтер из США Пит Рид погиб в Бахмуте во время помощи украинским гражданам. Ранее он был военным, но затем начал помогать людям, страдающим от военных действий и катастроф.

Про его гибель рассказали в основанной Ридом гуманитарной организации Global Response Medicine. В Украине он работал в рамках миссии Global Outreach Doctors.

Питу Риду было 33 года. Ранее он служил в морской пехоте США. Парень поступил на службу чуть позднее своего 18-летия и был награжденным военным. После службы начал заниматься гуманитарной помощью. Свой путь начал в 2012 году помогая пострадавшим от урагана в Нью-Джерси. Это его родной штат.

С 2015 года Рид возглавлял медицинские бригады и создал центр помощи во время битвы за Мосул в Ираке. Его команда в медпунктах вылечила более 10 тысяч человек. Именно в Ираке он познакомился со своей женой Алекс Поттер. Пара поженилась в прошлом году.

Пит Рид с женой Алекс Поттер

За период с 2016 по 2022 Рид участвовал в операциях в Ираке, Йемене, Сирии и Польше. Окончил школу парамедиков. В Украину он уехал в начале января. Его супруга рассказала, что другая группа эвакуации в Бахмуте подверглась нападению и Рид оказывал им помощь в момент гибели. "Он никогда не думал, что что-то невозможно — ни с нами, ни с его собственной жизнью", — вспоминает Алекс.

Пит Рид в своем автомобиле в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Бахмуте погиб сын бывшего украинского нардепа. Он вернулся из Канады, чтобы стать на защиту своей родины.