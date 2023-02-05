Контрнаступление ВСУ, блекаут в Одессе, напряжение между США и Китаем: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали главные новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на воскресенье, 5 февраля, обошлась без воздушных тревог и обстрелов. Также появилось несколько интересных новостей для украинцев.

"Телеграф" собрал коротко о главных событиях вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ситуация с энергетикой

В Одесской области после аварии на подстанциях заживили критическую инфраструктуру, однако продолжаются экстренные отключения, электрики работают над тем, чтобы как можно быстрее направить дополнительную мощность в Одесскую область.

"Оборудование, которое сегодня вышло из строя, неоднократно пострадало от атак. Его восстанавливали, но физический ресурс этого оборудования, к сожалению, иссяк", — объясняют в "Укрэнерго" причины аварии.

Несмотря на тяжелую ситуацию с электроснабжением, вокзал в Одессе продолжает работу в штатном режиме, поезда отправляются и прибывают по графику, работает пункт несокрушимости.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской области 5 февраля потребление электричества будут ограничивать только с 16 до 20 часов.

Санкции против чинов времен предателя Януковича

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины экс-чиновников времен беглого президента Виктора Януковича, среди них такие предатели как:

Андрей Клюев;

Дмитрий Табачник;

Александр Клименко;

Виталий Захарченко;

Александр Якименко и т.д.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация всего их имущества, корпоративных прав и других активов в пользу государства.

Ситуация на фронте

Россияне бросили большинство сил на подготовку атаки в Луганской области, из-за чего наступление врага под Донецком замедлилось, и рф вряд ли сможет пойти в наступление на Запорожье. Тем временем, ВСУ могут готовить локализованное контрнаступление в районе Угледара, — пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий в Украине 05.02.2023

Генштаб ВСУ в утренней сводке: рф сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В других направлениях враг продолжает вести оборону ранее захваченных рубежей, обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

В Горловке Донецкой области оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали, потому что все медицинские учреждения переполнены ранеными. В один из полевых госпиталей в Светлодарск Донецкой области прибыл медицинский персонал из Якутии. Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными русскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области в рф возвращено до 600 человек указанной категории.

Оружие для Украины

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху изучит возможность поставок вооружений Украине с учетом национальных интересов, — заявил он в интервью французскому телеканалу LCI.

Также интересно, — канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что существует консенсус с Зеленским, что оружие, предоставленное Западом, не будет использовано для атак российской территории. Утверждение президента россии владимира путина об "угрозе для россии со стороны немецких танков" Шольц назвал "абсурдным историческим сравнением".

Напряжение между США и Китаем усиливается

В субботу Вооруженные силы США сбили китайский воздушный шар, который считали шпионом, для этого из самолетов F-22 запустили ракету AIM-9X, аэростат был в воздушном пространстве США.

В Китае выразили недовольство из-за инцидента, заявив, что аэростат был предназначен для гражданского использования и совершенно случайно попал на территорию США из-за форс-мажорных обстоятельств.

Также интересно, что США обратились в Японию по поводу размещения на ее островах ракет средней дальности, в том числе "Томагавков", для улучшения баланса сил в регионе с Китаем.

Оперативно следить за событиями на фронте вы также можете с помощью нашей трансляции: Война – день 347: оккупанты нацелились на Луганщину, но продолжают давить на Бахмут.