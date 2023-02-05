Передача оружия от Запада: генерал назвал два неприятных момента

Поставки последних моделей западных танков может быть своеобразной презентацией её в боевых условиях

Партнеры Украины не хотят упустить возможность заработать на нашей войне, а также испытать свою новейшую технику, в частности переданные танки, в боевых условиях. Такое мнение озвучил в комментарии "Телеграфу" генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Романенко отметил, что всё больше на наших партнеров оказывают влияние предприятия их военно-промышленного комплекса (ВПК). Тем самым, он считает, что "они (Партнеры — Ред) не хотят упустить возможность заработать на нашей войне. И тут снимаются определенные препоны".

"Как пример – поведение немцев с танками Leopard. Сперва долго не хотели давать их вообще. Потом согласились предоставить Leopard 2, дали "добро" на это другим странам, располагающим данными танками. Между тем, на складах в той же Германии, в том числе, частных, стоят десятками бронетехника – и Gepard (зенитная самоходная установка), и Leopard 1 различных модификаций. И их, как выяснилось на днях, нам тоже готовы передать. Но если ранее такие танки покупались примерно по 40 тыс. долларов за штуку, то сейчас на этом хотят заработать в разы больше. При этом танки мало выкупить, нужно еще восстановить их боеготовность. Тем самым загружаются немецкие ремонтные предприятия", — говори Романенко.

При это генерал подчеркивает, что танки Украине нужны были еще "вчера", а поступят в итоге лишь весной. Романенко также обращает внимание, что американские танки Abrams нам хотят поставить последней модификации, а немецкие Leopard 2 – также сами по себе являются довольно новым образцом вооружения.

Это, по мнению генерала, своеобразное испытание этой техники и презентация ее в боевых условиях. Вот только готовят такую технику, отметил он, к передаче очень долго.

Больше об особенностях новых ракет и рисках, которые стоят перед Украиной из-за промедлений в поставках помощи со стороны партнеров читайте в полном интервью Игоря Романенко "Телеграфу" под названием "Новое оружие для Украины, промедление Запада и спешка россиян – военный анализ от генерала"

Напомним, ранее мы писали о том, что США объявили о новом крупном пакете военной помощи Украине.

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