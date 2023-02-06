Наступление оккупантов или сюрприз от ВСУ: чего украинцы ждут на фронте (опрос)

Пока украинцы ожидают активизации врага — ВСУ могут преподнести оккупантам неприятный сюрприз

Более 80 процентов украинцев в той или иной степени ожидают нового наступления российских оккупантов в ближайшие недели, а в то же время более половины украинцев ожидают от ВСУ на фронте того же.

Именно таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Active Group.

На вопрос "Ожидаете ли вы усиление атак со стороны России в ближайшие недели?" однозначно ответили 27,8% опрошенных.

следующие ответы распределились таким образом:

скорее да — 54,1%;

скорее нет – 5,7%;

точно нет — 1,7%

затруднились с ответом — 10,7%.

В то же время на вопрос: "Ожидаете ли вы контрнаступления со стороны Украинской Армии в ближайшие недели?" однозначно да ответил каждый третий опрошенный.

Далее ответы распределись следующим образом: скорее да — 25,1%; скорее нет – 22,1%; точно нет — 3,0% и затруднились дать ответ 16,4 процента опрошенных.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 февраля 2023 г.

Напомним, ранее "Телеграф" обнародовал данные опроса: почему Запад медлил с передачей танков Украине и объяснил, что тому виной — европейская бюрократия или российская агентура.