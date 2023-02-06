"Воин рюмки и тарелки": раненный в зад рогозин снова поехал воевать на Донбасс - смеются все

Появление рогозина на фронте уже успело наделать шуму в сети

Российские медики, по всей видимости, вытащили уже все осколки из пятой точки экс-главы "Роскосмоса" дмитрия рогозина, которые он получил во время празднования своего дня рождения в донецком ресторане, и теперь он снова поехал "геройствовать" на Донбасс. По словам пропагандистов, главный космонавт россии якобы уже во всю воюет на фронте.

Так, по данным росСМИ, рогозин теперь командует группой военных советников "Царские волки" и 6 февраля вместе с артиллеристами оккупантов якобы вел огонь по позициям украинских защитников в районе Авдеевки. Пропаганда даже сняла видео с рогизиным, который с грозным видом позирует рядом с ведущей огонь РСЗО.

Появление рогозина на фронте уже успело наделать шуму в сети. Впрочем, украинцев "грозный воин" не смог напугать, а даже наоборот, в который раз рассмешил.

К слову, не особы рады рогозину на войне даже среди z-патриотов. Там недоумевают, чем он может быть полезен на фронте и придумывают ему забавные позывные типа "Батут".

Напомним, что дмитрий рогозин был ранен при обстреле в его день рождения, который он отмечал в донецком ресторане "Шеш-Беш". Чиновник получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Другим присутствующим на мероприятии повезло меньше — два человека погибли.

Рогозин был госпитализирован и из него извлекли осколки, как утверждается, от снаряда французской гаубицы Caesar. После чего рогозин решил передать осколок Макрону.

Ранее мы писали о том, что украинские пограничники потроллили раненного в зад рогозина.

Также мы сообщали о том, что скандальный российский чиновник поехал "воевать против НАТО" в западной экипировке.