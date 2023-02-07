Осталась беременная жена и двое детей: под Соледаром погиб молодой выпускник Могилянки

Павлу было 32 года

Война в Украине продолжает забирать жизни наших воинов и простых мирных граждан. Одной из таких непоправимых потерь стала гибель украинского защитника Павла Причепа. Герой погиб в кровавой борьбе под Соледаром.

Об этом сообщается на странице Национального университета "Киево-Могилянская академия", выпускником которого он являлся.

"С глубокой скорбью сообщаем о еще одной невосполнимой потере: защищая свободу и независимость нашей страны, в боях под Соледаром погиб выпускник НаУКМА – Павел Причепа. Павел окончил бакалаврскую (2011) и магистерскую (2013) программу по экологии НаУКМА. Был призван в ряды ВСУ и без колебаний пошел защищать Родину", — говорится в сообщении.

В учебном заведении отмечают, что Павел был морально готов защищать родину от российских захватчиков, потому как очень любил Украину и хотел, чтобы его дети росли в свободной стране.

Герои воевал в составе 61-й механизированной Степной бригады, в 99-м батальоне. Был командиром 2-го отделения 2-го противотанкового взвода. Прошел программу подготовки в Великобритании по программе операции INTERFLEX и получил награду за лидерские способности. Отлично зная английский, помогал переводчикам.

Изначально Павел воевал на херсонском направлении, а после отправился защищать Соледар. Оттуда он и вышел в последний раз на связь — 1 января. Семья, друзья и все неравнодушные искали его в течение целого месяца по больницам и в списках пленных. Но, к сожалению, надежда не сбылась.

Отмечается, что однокурсники и преподаватели вспоминают защитника как доброго, светлого, всегда позитивного человека. Он всегда был готов прийти на помощь, поддержать, утешить и вдохновить. А еще он очень любил музыку и не представлял без нее своей жизни.

"У парня осталась беременная жена Екатерина, двое маленьких несовершеннолетних детей, мама — Галина и сестра Лидия, также выпускница Могилянки (культурология, 2014). Могилянская община выражает самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям Павла…", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский командир рассказал о последних секундах жизни летчика-героя.

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