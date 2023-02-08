Без компромиссов: зачем миру нужна победа Украины в войне

Является ли развал россии вопросом мирового масштаба?

Полномасштабная война россии против Украины длится уже почти год. Этот конфликт возрос до мирового масштаба, ведь последствия терроризма отразились не только в контексте нашего государства. Агрессия россии повлияла на партнерские отношения между странами, экономические процессы, общественное мнение и окружающую среду. Западные аналитики и эксперты начали приходить к пониманию того, какое значение для мира будет иметь именно наша победа в борьбе за свободу. Так, американский историк, профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер опубликовал целый материал по этому поводу.

Сегодня "Телеграф" расскажет, какое мнение высказывают иностранные аналитики и политические деятели по поводу ценности нашей победы с точки зрения глобальных проблем.

Важно наказать агрессора и остановить зверства

Американский историк Тимоти Снайдер считает, что победа Украины, в первую очередь, нужна для того, чтобы сохранить международный правопорядок. Его основа состоит в том, что одна страна не может вторгнуться в другую и аннексировать ее территорию, как это стремится сделать россия. При этом всем нарушая какие-либо нормы ведения войны.

"Они должны быть наказаны, потому что российская оккупация является геноцидом. Везде, где украинцы отвоевывают территорию, они спасают жизнь и восстанавливают принцип, что люди имеют право не быть замученными, депортированными и убитыми", — говорит профессор.

Если победит россия, это спровоцирует цепную реакцию

Кроме того, Тимоти Снайдер считает, что победа Украины снимает угрозу войны в Европе и даже Азии. Победа Украины устраняет негативные сценарии, делая невозможным еще одно российское наступление на мирные страны.

Так, российские пропагандисты уже неоднократно заявляли, что Молдова может стать "следующей Украиной". Эти риски подтвердил и глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце в интервью TVR Moldova. По его словам, все зависит от развития войны в Украине.

"Вопрос не в том, осуществит ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: будь то в начале года, в январе, феврале или позже, в марте, апреле... Судя по имеющейся у нас информации, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, являющимся территорией Молдовы", — сказал Мустяце.

Защитить мирный проект Европейского союза

Тимоти Снайдер также считает, что поражение россии помогло бы отстоять мирный проект Евросоюза. Война мировых агрессоров направлена не только против Украины, но и против идеи о том, что европейские государства могут мирно сотрудничать. Если имперский проект возобладает, интеграция потерпит неудачу.

В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что реализовать мечту о мирной Европе можно только вместе с Украиной и только побеждая путина. Потому что наращивание сотрудничества, дальнейшая интеграция Украины и ЕС – это укрепление общеевропейских возможностей защищать жизнь.

"Уже прошел почти год, как Путин совершил грубое вторжение в Украину. Этот год показал исключительное единство мирового сообщества. Европа была рядом с Украиной с первого дня, потому что мы знаем: будущее нашего континента пишется в Украине. Вы сражаетесь не только за себя, а за гораздо больше – за будущее Европейского континента", – заявила она.

Борьба с диктаторским режимом и эпохой империи

Полномасштабное вторжение россии в Украину в первую очередь было вызвано стремлением россии доминировать над территориями постсоветского пространства. В частности, путем шантажа ядерным оружием.

"Пока Россия ведет имперские войны, она находится в ловушке репрессивной внутренней политики. Это должна быть последняя война, которая ведется по колониальной логике. Но этот переломный момент достигается только при условии проигрыша России", — говорит Снайдер.

Напомнить, что демократия является лучшей системой и сформировать свободное общественное мнение

Украина сейчас является примером непокорности для всего мира. В результате российской агрессии мировое внимание приковано к вызванным ею трагическим событиям. Сокрушительное влияние российской пропаганды и преступлений ощутилось во многих уголках планеты.

Наш народ в очередной раз напомнил, что свобода действительно нужна для чего-то, а то есть для права быть людьми, которыми мы хотим быть в будущем, которое мы можем помочь сформировать. Таким образом, победа Украины важна с точки зрения защиты и восстановления ценностей демократии. Ведь этот конфликт рассматривается как столкновение авторитарных и демократических режимов.

"Рискуя, чтобы защитить свою демократию и свободу, они напоминают нам, что каждый несет свой смысл и голос. Так украинцы показывают пример самостоятельных решений в выборе лидеров", — говорит Снайдер.

Преодоление экономического кризиса

Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем хуже будет становиться финансовая ситуация в разных странах. Таким образом многие страны почувствовали российско-украинскую войну из-за повышения цен на продовольствие, топливо, коммунальные услуги. Это обусловлено тем, что россия, напав на Украину, разрушила глобальные торговые цепочки.

Первый заместитель Министра аграрной политики Тарас Высоцкий в блоге на Forbes отмечал, что в разрешении ситуации заинтересован весь мир, поскольку поставка пшеницы из Украины – это более 10% годового потребления пшеницы для 15 стран мира. Например, это 28% потребностей Индонезии, 21% — Бангладеша, а Египет импортирует почти 80% своей пшеницы из россии и Украины.

Оккупанты разрушают экологию, что создает риски во всем мире

Загрязнение плодородных украинских почв и воздуха является проблемой глобального масштаба, поскольку это имеет последствия для экологии всей планеты. Из-за военных действий были уничтожены леса, катастрофически пострадали уникальные экосистемы природно-заповедных зон, а более 200 тысяч гектаров территорий нафаршированы снарядами, минами и обломками боеприпасов.

Летом этого года комиссар ЕС по окружающей среде заявлял, что в планах украинской реконструкции Запад должен учитывать восстановление разрушенных войной экосистем Украины. По его словам, экологические потери в войне "возрастают каждый день", а на восстановление экологии может потребоваться "поколение".