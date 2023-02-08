"Это зрада": мэр украинского города рассказал о действиях топ-СБУшника

Экс-глава СБУ Харьковщины в канун полномасштабной войны убеждал всех, что опасности нет

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о бывшем главе Управления СБУ в Харьковской области Романе Дудине, которого уволили с должности в мае 2022 года, а в сентябре задержали и объявили подозрение в госизмене.

Во время интервью с Тереховым журналисты BBC отметили, что сам Дудин отвергает обвинения в свой адрес и задали вопрос мэру о том, верит ли он в то, что глава областного СБУ собирался захватить власть в области. В ответ на это Терехов заявил, что "факты – вещь упрямая".

"Он не только собирался, он фактически это сделал. На самом деле, чудом и благодаря тому, что вовремя вмешался президент Владимир Зеленский, эта ситуация не произошла. Он хотел захватить власть в области и городе", — рассказывает Терехов.

Также городской глава отметил, что то что Дудин делал раньше и делает до сих пор свидетельствуют о "зраде" и вспомнил, как накануне полномасштабного вторжения россии на заседании антитеррористического центра он всех убеждал, что якобы никакой опасности нет и что российские войска не собираются нападать.

"Мы ему говорили, что по границе поставлены "Грады", Главное управление разведки было очень обеспокоено. А он говорил: нет, они деморализованы, они пьют, они свои учения давно проводят, ничего там не будет", — вспоминает Терехов и добавляет, что "если бы мы были проинформированы 23 февраля, у нас было бы хотя бы 12 часов на подготовку, и не приходилось бы потом мне вместе со всеми коммунальными службами строить фортификационные сооружения на ходу, когда они уже наступали".

"Понятно, что я отвечаю за город, но мы бы поставили несколько фортификационных эшелонов и по границе, и дальше. Да, что-то успели бы, что-то не успели, но тогда счет шел на часы, на минуты. И, конечно, счастье, что успели очень многое сделать за то время, которое у нас было утром того дня", — говорит Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава харьковской СБУ после увольнения потребовал от Зеленского доказательств своей вины.