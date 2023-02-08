"Было как в "Игре престолов": полковник Нацгвардии ярко рассказал о боях за Луганщину

Почва и наличие растительности сильно сказывалось на технике ведения боя и его успехах

В Херсонской области преобладают открытые степи и поля, которые разграничены искусственными посадками. А в Черниговской и Харьковской областях преобладают лесопосадки, что непременно сказывается на качестве боя и их технике.

В интервью "Ценрзор.НЕТ" полковник Национальной гвардии Украины, экс-командир штаба 4-й бригады и первый заместитель командира Николай Мишакин рассказал о том, какая местность предпочтительная для ведения боевых действий. По его словам, лес — это наихудшая местность для боев.

Мишакин рассказал, что по лесу не сможет пройти техника и артиллерия не сможет работать. В Киевской же области леса были песчаными, из-за чего было сложно установить даже 82-ю мину, а на Донбассе — наоборот почва твердая из-за промышленности.

"В Киевской области главной проблемой были песчаные леса, оно не держит ничего. Даже 82 мина в песок зарывается, не говорю уж о "пионах", "тюльпанах". На Донетчине, Луганщине – там более твердая почва и очень много промышленности. Поэтому гораздо легче держаться на лужайке, чем прямо в лесу. Завод "Заря" – мы там держались почти месяц. Можно было бы больше. Но это было как в фильме "Игра престолов" — ты их уничтожаешь, уничтожаешь, а они все суют, как белые ходоки. Мы даже кричали им: "Не лезьте, нам вас хоронить уже негде", — сказал полковник Нацгвардии.

В начале войны расстояние между позициями украинских воинов и врагов было около 20 метров. Порой, оккупанты находились в соседних постройках — нельзя было даже выйти на улицу. Но это позволяло захватывать вражеские радиостанции, телефоны, ценные документы, а также пленных. В командирских документах россиян были расписаны адреса и указано, кто в каких домах из оккупантов живет. ВСУ не упустили такой возможности уничтожить врага.

"Мы просто поставили артиллеристам и танкистам задачу бить по конкретным домам. Хотя обычно мы не стреляли в мирные кварталы. Особенно тяжело было с этим в Северодонецке, когда они смешивались с местными жителями и те им и помогали, и стрелять было нельзя. А здесь мы получили конкретные координаты и могли спокойно выстрелить. Все, 4 дня мы жили в покое, никто нас не атаковал. Советская школа дает свои плоды. Они остались такими же деревянными", — подытожил Николай Мишакин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на каких направлениях россия может решиться на повторное наступление. Среди них, конечно же, Донбасс.