Ночные взрывы, новое наступление и ЧП в россии: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали главные новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на четверг, 9 февраля, была тихой не для всех украинцев, однако обошлось без массированных атак. Также есть важные новости с фронта.

"Телеграф" собрал коротко главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ночные взрывы

Ночью тревога раздавалась в восточных областях Украины, были сообщения о взрывах в Днепре и Краматорске.

Также ночью обстреляли Никополь, уже известно о повреждении 16 частных домов, 2 автомобилей, 7 хозяйственных построек, частного предприятия. Разрушена 1 хозяйственная постройка. Повреждения получили линии электропередач и газопровод. К сожалению, в результате обстрела погиб 1 человек.

Исторические визиты Зеленского

8 февраля украинский президент Владимир Зеленский посетил Британию, где договорился о "сильном оборонительном пакете" помощи, в который войдет, в частности, дальнобойное оружие.

После этого он отправился во Францию, где встретился с французским президентом Макроном и германским канцлером Шольцем.

Президент Украины напомнил партнерам, что чем быстрее Украина получит дальнобойное оружие, самолеты и нужное количество танков, тем быстрее закончится российская агрессия и мир вернется в Европу.

Макрон наградил Зеленского орденом Почётного легиона, — это самая высокая награда Франции.

9 февраля Зеленский должен выступить в Европарламенте (Брюссель).

Наступление россии

Российские оккупанты подготовили для наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов, пишет Foreign Policy.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что россия уже пошла в большое наступление в Луганской области: вдоль линии Сватово-Кременная в последнюю неделю заметно увеличились темпы враждебных операций.

Сватовое и Кременная на карте боевых действий 09.02.2023

Генштаб ВСУ тем временем сообщает, что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Ситуация на энергетическом фронте

На 9 февраля "Укрэнерго" предоставил областям следующие ограничения:

Киев (с 00:00 до 10:00 — 845 МВт, а с 15:00 до 24:00 — 1027 МВт);

Киевщина (с 00:00 до 10:00 — 774 МВт, а с 15:00 до 24:00 — 823 МВт);

Днепропетровщина (с 00:00 до 10:00 — 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 — 1595 МВт).

С 10 до 15 часов ограничения не планируются.

Ситуация в Одесской области продолжает оставаться тяжелой.

Кроме того, 9 февраля планируется "день без отключений" в Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях — специалисты будут замерять, сколько регионам фактически нужно электричества.

ЧП на россии

Вскоре после смертельного взрыва многоэтажки в городе Ефремов на Тульщине произошел взрыв газа и в российском Новосибирске — предварительно один погибший, однако под завалами еще могут быть люди.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Украина якобы атаковала Стародубский район дронами, — российская ПВО якобы сбила девять беспилотников.

Стародубский район Брянской области на карте России и Украины

Землетрясение в Турции

Общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения достигло 12 049 человек.

Компания Maxar Technologies показала фото со спутника, как после ненастья выглядит турецкий город Антакья.

Оперативно следить за обстановкой на фронте можно также с помощью нашей онлайн-трансляции: Война – день 351: оккупанты усиливают давление на ВСУ на Донбассе и готовятся к новому наступлению.