О европейском турне Зеленского, боевой авиации и фронтовой ситуации

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен, что Украина получит западную авиацию

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, а за тем в Париж, где встретился с президентом Франции и канцлером Германии, грядущее выступление в Брюсселе на саммите ЕС – это знаковые события.

Британия становится одной из главных учебных баз для украинской армии. И это не то что не скрывается, британцы этим гордятся! Процесс обучения наберет еще большей массовости, ускорится. Это хорошо и с политической, и с практической точки зрения.

После этих визитов мы точно получим больше танков от стран-партнеров. Понятно, что никто не будет обучать большое количество военных ради 10 танков и считанных САУ. Речь о системной поддержке.

Второй момент – Британия подает пример, как следует себя вести другим европейским державам. И президент Зеленский, посетив в декабре США, сейчас – Великобританию, а лишь потом страны ЕС – показывает приоритеты. Чтобы остальные европейские державы не отставали от ведущих стран в поддержке Украины.

То, что нет пока ясности по боевой авиации – не страшно. Я на сто процентов уверен, что самолеты мы получим. Логика тут простая. Танки, самолеты, пехота и бронетранспортеры являются составляющими единой системы. Если нет какого-то элемента, нет и эффективности. Если ты передаешь танки, а не передаешь те же самолеты, то танки становятся более уязвимыми. Чтобы эффективно использовать бронетехнику, в том числе тяжелую, необходима поддержка с воздуха. Иначе – никак. В современных армиях (стран НАТО, Израиля) – интегрированная единая система, которая работает по соответствующим компьютерным программам. Онлайн связь со всеми подразделениями, с западными спутниками разведки, с фронтовой разведкой и так далее.

Следует также понимать, что украинская военная авиация – одна из самых устаревших составляющих нашего вооружения. Самолеты времен распада СССР – МиГ, Су. Они тоже нужны, на них можно навешать разное современно оборудование. Но западные самолеты – на порядок выше. Это уже другая вселенная, следующий шаг военной науки. И нам, конечно, нужна именно такая авиация. По хорошему – еще вчера.

Мы же видим, что происходит на фронтах. Россияне атакуют новыми волнами. Имеют огромные потери, но снова и снова накатывают на наши позиции. Я периодически общаюсь с военными экспертами. По их словам, соотношения сил примерно 1 к 5 в пользу противника. Силам обороны Украины очень тяжело. Нам не хватает даже минометов, когда противник пускают свое "пушечное мясо" волну за волной.

На днях в интервью ATR военнослужащий ВСУ и защитник Бахмута Александр Матяш с позывным "Мадяр", который много времени проводит на первой линии фронта, подчеркнул важность атаковать врага на территории, которую тот пока контролирует.

Что-то типа того, что мы устроили в новогоднюю ночь в Макеевке, когда точным ударом уничтожили сотни вражеских солдат. А лучше – дальше.

Следующий шаг в целом – увеличение дронов-разведчиков, тепловизоров, дронов-камикадзе, о которых там много говорится, более дальнобойные ракеты, удары по скоплению сил и средств противника как у линии фронта, так и вдали от нее, на подходе. По крайней мере, так говорят все военные эксперты, с которыми я общался.

Сейчас нам важно выдержать натиск врага. После чего, по логике, перейти в контрнаступление. Иначе, зачем собирать всю эту мощную бронетехнику, как мы делаем сейчас? Эта военная техника – для победы. И уверен, что ее будет больше, а победа станет ближе.