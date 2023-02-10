Ракет на ветер не "пуляем": в Пентагоне объяснили, почему делятся с ВСУ данные для ударов по врагу

Американцы демонстрируют прагматичный подход к использованию дорогого вооружения

Украинские военные наносят точные удары по оккупантам, так как используют данные, представленные, или подтвержденные представителями Пентагона.

Притом речь идет о подавляющем большинстве ударов с использованием ракетных систем, говорится в статье в издании Washington Post.

"Украинские силы почти никогда не используют переданные США и союзниками ракетные комплексы без конкретных координат, предоставленных американскими военнослужащими с одной из баз в Европе", — пишет автор статьи.

При этом у этого процесса есть вполне логичное объяснение: американцы бережно и рачительно относятся к собственным боеприпасам, которые передали Украине, и хотят, чтобы боекомплекты были использоваться с наибольшей эффективностью.

В то же время в Пентагоне не ограничивают ВСУ в выборе цели – украинцы сами решают, по каким объектам нанести удар.

"Мы давно признали, что делимся разведданными с Украиной, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии, и со временем мы оптимизировали процесс обмена информацией. Украинцы несут ответственность за поиск целей, определение их приоритетности, и принимают решение, какие из них атаковать", — цитирует издание заявление представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.

В то же время в некоторых случаях американские военные не всегда предоставляют запрошенные координаты – тогда украинские воины не наносят удар по указанным объектам, чтобы не стрелять "вслепую".

Напомним, что США готовят для Украины пакет помощи на сумму 2,2 млрд долларов. В него войдут в том числе и дальнобойные ракеты с радиусом поражения до 150 километров.