Атаки врага на востоке становятся более наглыми: актуальные карты боев в Украине

Враг пытается прорваться на Донетчине, Луганщине и востоке Харьковской области — пяти направлениях

Российские оккупанты провели под Угледаром несколько неудачных операций, но все еще могут угрожать городу. В Институте изучения войны считают, что эти штурмы показывают системную неподготовленность российских мобилизированных.

В отчете ISW также сказано, что враг продолжает наступление северо-западнее Сватово и в районе Кременной, в Донецкой области и провел атаку в Запорожской области.

Враг наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Атаки были отбиты в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжает наступать в районе Сватово. Оккупанты заявляют про захват Двуречного в Харьковской области, однако подтверждения этому нет. По мнению аналитиков, враг сконцентрировался на Двуречной в 55 км к Северо-западу от Сватово и хочет захватить населенный пункт в ближашие недели. У Двуречной выгодное расположение на пересечение трассы на Купянск и Великий Бурлук. Враг, вероятно, намерен создать так условия для дальнейшего наступления в Харьковской области.

В районе Кременной также продолжаются вражеские штурмы с применением тяжелой техники. Оккупанты перебрасывают в этот район пехоты, БМП и танки, утверждают российские источники. Бои идут в направлении Лимана. Также продолжаются бои в Белогоровке.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

Вокруг Бахмута продолжаются российские атаки. Оккупанты заявляют про прорыв к трассам на Константиновку и Славянск. Все больше операций россиян в этом районе проводится регулярной российской армией, а не вагнеровцами. В районе Авдеевки продолжаются наземные атаки. В западной части Донецкой области враг продолжает попытки прорваться в районе Пречистовки и Богоявленки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне заявляют про проведение атаки на Новоданиловку в Запорожской области. На оккупированной территории враг мог начать вербовку, чтобы восполнить боевые потери.

Линия фронта в Запорожской области

Российские десантники действуют вдоль левого восточного берега Днепра. Аналитики предполагают, что украинские рейды через реку зафиксировали подразделения ВДВ вдоль линии фронта. Юг Украины продолжает находиться под обстрелами врага.

Линия фронта на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одним из городов, где Украина потенциально может провести наступление и причинить вред российской оккупации — Мелитополь. У города важное положение на карте.