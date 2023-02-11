В Белом доме спрогнозировали, когда россияне могут начать новое наступление

С ожиданиями властей США связаны изменения в помощи

Российские кафиры хотят зимой истощить украинские войска, при этом подготовившись к наступлению весной. Так, в Белом Доме считают, что Россия будет наращивать запасы, пополнять ряды войска и перевооружаться.

Такое мнение высказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он также считает, что это одна из причин того, что в последние недели Украине союзники предоставляют более современные виды вооружения, которые "позволят сражаться на открытой местности, возможности комбинированного вооружения, бронетехники и артиллерии". Кирби утверждает, что все это призвано подготовиться к наступлению, что россияне могут планировать весной.

Кирби также отметил, что в США уверены, что как погода станет лучше, боевые действия могут становиться все более жестокими. Также представитель Белого дома сообщил, что одновременно с перевооружением своего войска, россияне пытаются усложнить жизнь украинцам и обстреливают мирную инфраструктуру.

Ранее Телеграф сообщал, что на том же брифинге поднимался вопрос мирного урегулирования войны. Кирби отметил принцип "ничего об Украине без Украины".