Просто отправить недостаточно: Дуда высказался об F-16 для Украины

Польша не готова по своей инициативе расставаться с F-16

Для Польши отправка истребителей для Украины будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". В стране мало своих самолетов и условием передачи должно быть общее решение НАТО.

Об этом сказал ВВС президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что отправка F-16 создаст проблемы для польских ВВС — у них их менее полусотни, а этого недостаточно для своей безопасности. Также политик добавил, что просто отправить истребители — недостаточно, самолеты нуждаются в обслуживании.

Дуда отметил, что поскольку Польша является членом НАТО, решение о поставке истребителей F-16 в Украину должно приниматься совместно. Имеются также опасения, что предоставление авиации может втянуть Альянс в войну. Отметим, что ранее подобное утверждалось и про другие виды оружия, позже переданные Украине.

Про важность самолетов говорил президент Владимир Зеленский во время своей поездки в Европу. Он сказал, что Украине нужны боевые самолеты — "крылья для свободы".

В США президент Джо Байден не считает нужным передавать Украине истребители — они нужнее в США. Однако позднее прозвучало заявление о том, что при смене потребностей Украины, меняется и предоставляемая помощь. Обсуждения продолжаются как в США, так и в Британии и у других союзников.