Украина может укрепить сотрудничество с Британией насчет оружия: что узнали в The Telegraph

Британцы могут соперничать за то, чтобы возглавить перечень стран, наиболее помогших Украине победить российское нашествие

Великобритания, которая и так помогает нашей армии, вероятно, намерена начать производство вооружения, а также военного транспорта на территории Украины. Как узнали зарубежные журналисты, этот вопрос мог обсуждаться представителями оборонной промышленности государства во время визита в Киев. Конечно, подобный шаг станет серьезным углублением политического сотрудничества между Великобританией и Украиной.

Подробнее об этом сообщает The Telegraph. Как пишет издание, британцы могут рассчитывать на создание совместных с украинскими компаниями предприятий, которые позволят производить транспорт и оружие с соответствующими лицензиями.

Официального подтверждения подобных слухов не было – представители Минобороны Британии и чиновники Даунинг-стрит отказались от комментариев. При этом было отмечено, что теоретическое воплощение такой идеи — дело не политиков, а промышленности.

Интересно, что в любом случае на создание совместного предприятия в Украине понадобится отмашка со стороны действующего премьера Британии Риши Сунака. Журналисты подчеркивают, что это может несколько затормозить дело, ведь рф неоднократно угрожала западным странам из-за помощи Киеву. Производство же оружия может еще больше усугубить ситуацию.

Добавим, что, по мнению экс-офицера британской армии НАТО Эда Арнольда, подобное сотрудничество между ВБ и Украиной могло бы приблизить наше государство к вступлению в НАТО.

Напомним, что сейчас Украина также заинтересована в получении боевой авиации, в частности британских истребителей. Чем известны местные "Тайфуны" и что они умеют, "Телеграф" рассказывал в отдельном материале.

Также мы рассказывали, какие возможности имеют дальнобойные ракеты, которые могут планировать передать Украине в Британии.