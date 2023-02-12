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Звоночек для рекрутера: какая черта характера может усложнить поиск работы в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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От того, какую эмоциональность мы демонстрируем на собеседованиях, зависит большая часть успеха при трудоустройстве Новость обновлена 12 февраля 2023, 09:37
От того, какую эмоциональность мы демонстрируем на собеседованиях, зависит большая часть успеха при трудоустройстве. Фото shutterstock.com

Психологическое состояние очень важно для соискателя

Рынок работы в Украине серьезно изменился за время полномасштабной войны с россией. При этом потребность в трудоустройстве остается огромной, ведь вражеская агрессия оставила многих без работы и источника дохода. Однако несколько незначительных ошибок могут вынудить работодателя выбрать другого кандидата, а не вас. И не в первую очередь на это влияет демонстрация вашего характера.

Как пояснила в интервью "Телеграфу" HR-директор компании Novus Юлия Назарец, война принесла с собой осложнение условий труда и серьезный стресс. Огромное количество людей в нашей стране никогда не сталкивались со столь серьезными последствиями войны, так что надо это считаться.

При этом каждому человеку следует понимать, насколько серьезный стресс он переживает и работать над тем, чтобы его преодолеть. Иначе это может повлиять и на другие сферы жизни, например рабочую.

"Если человек имеет большой груз недовольства всем — действиями государства, окружающими людьми, предыдущими работодателями, — это звоночек для рекрутера", — объясняет специалист.

Подтверждает влияние психологического состояния кандидата на будущее трудоустройство и основательница рекрутингового агентства A-HR Анна Васюхно. По ее мнению, искусные менеджеры, проводящие собеседование, хорошо понимают, с каким намерением и настроением к ним приходят люди в поиске работы.

"По моему опыту, 50% успеха в процессе поиска работы — когда человек чувствует, что у него есть силы и готовность и начинать поиски, и работать. Нужно это делать с положительным импульсом, он чувствуется, и это большой плюс на собеседовании, — говорит Васюхно. — Если настроение негативное или есть неуверенность, сначала стоит поработать над этим, возможно, посоветоваться с карьерным консультантом, чтобы набраться уверенности и составить свой план успеха".

"Телеграф" также рассказывал, к какой хитрой манипуляции все чаще прибегают украинские работодатели. Она связана с оплатой труда и может играть не в пользу работника.

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#Рынок труда #Работа #Профессии #Работодатели #Поиск работы