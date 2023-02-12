Оккупанты в Бахмуте обстреляли немецких журналистов: инцидент попал на видео

Журналистам удалось добраться до укрытия

Тяжелые бои за Бахмут продолжаются, а россияне не прекращают артиллерийские обстрелы города. Во время одного из таковых под минометный огонь попали журналисты из Германии.

Как сообщает Bild, город посетил их военный корреспондент Пауль Ронцхаймер, который вместе со съемочной группой стали свидетелем минометного удара по жилом квартале.

"Взрывы раздавались на расстоянии менее 200 метров от журналистов, им удалось добраться до укрытия", — говорится в сообщении.

В сообщении указано, что в Бахмуте несмотря на очень тяжелую обстановку все еще остаются мирные жители, которые в основном прячутся в подвалах. Многие из этих людей не могут покинуть город, а другие остаются, чтобы о них заботиться.

При этом в Бахмуте остаются до 300 детей, чьи родители не хотят или не могут уехать.

Как сообщалось ранее, накануне в Бахмуте побывал корреспондент "Телеграфа", который показал, как выглядит город спустя многие месяцы непрекращающихся обстрелов.

Кроме того, ему удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали, как им удается выживать в этих условиях.